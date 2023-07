Daniel Ricciardo vuelve a la Fórmula 1. Después de unos buenos tests con Red Bull, su equipo filial, AlphaTauri, ha anunciado la llegada del piloto australiano para lo que queda de temporada para sustituir a Nyck de Vries, que ha sido despedido.

Esto significa la vuelta de Ricciardo sólo seis meses después de abandonar el 'Gran Circo' tras una etapa muy decepcionante en McLaren. Eso sí, lo hará en calidad de cedido, ya que seguirá siendo el piloto probador de Red Bull, con los que todavía tiene contrato.

Tras el anuncio de la llegada del australiano, los austriacos emitieron también un comunicado al respecto: "Tras una increíble actuación en el test de neumáticos de hoy en Silverstone, Ricciardo competirá para AlphaTauri con efecto inmediato. Se unirá en calidad de cedido de Red Bull y estará en Budapest para su primera carrera".

El comunicado también vino acompañado de unas palabras del jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, cuyas palabras de alabanza a Ricciardo también podrían camuflar un mensaje a Sergio Pérez, el cual está en la cuerda floja tras varios resultados decepcionantes.

"Es genial ver que Daniel no ha perdido nada de forma durante este tiempo fuera de las carreras y ha trasladado todo su aprendizaje en el simulador a la pista. Sus tiempos durante el test de neumáticos han sido extremadamente competitivos. Ha pilotado muy bien y estamos ilusionados de ver lo que le depara el resto de la temporada cedido en AlphaTauri", comentó el británico.

Con la llegada del australiano a AlphaTauri se disipan los rumores de una posible llegada a Red Bull este año, pero el bajo estado de forma de Sergio Pérez, que solo lleva dos podios en las seis últimas carreras y cinco eliminaciones consecutivas antes de Q3, podría auparle a un asiento en 2024.

"No podría importarme menos"

A esos rumores de una posible salida de Red Bull ya respondió el mexicano tras el Gran Premio de Gran Bretaña: "Si soy honesto al respecto, no podría importarme menos. Llevo en Fórmula 1 trece años y lo he visto todo".

"No estoy preocupado por nada de eso, estoy enfocado en volver a encarrilar mi temporada y asegurarme de seguir disfrutando. Cuento con el apoyo total de Helmut Marko y Christian Horner. Todo el equipo me está apoyando por completo. Saben lo que puedo hacer, conocen mi potencial y me respaldan", explicó en palabras recogidas por 'Crash.net'.

No obstante, Horner afirmó que no tenía intención de sustituir a Nyck de Vries, algo que ha acabado pensando. Si el rendimiento de Ricciardo en AlphaTauri es extremadamente competitivo, como sus tiempos parecen indicar, y Pérez sigue en este estado de forma, el historial de Red Bull hace pensar que una sustitución en una opción muy plausible.