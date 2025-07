El repaso de Revilla a la actualidad nacional: de los falsos currículums a la denuncia del rey emérito pasando por Montoro

Es pleno verano, pero no por ello ha dejado de analizar la actualidad nacional. Este sábado, en laSexta Xplica, a Miguel Ángel Revilla no se le pasó ni un solo tema e hizo un repaso completo a todas y cada una de las noticias que están sobre la mesa.

Empezando por la polémica de los falsos currículums que se inició con la 'popular' Noelia Núñez. "Qué afán de aparentar lo que uno no es. Hay gente que cambia hasta la edad", ha señalado.

"Yo no digo que para dedicarse a la política haya que tener un título, porque conozco gente con dos carreras pero sin sentido común. Y conozco a gente que no tiene dos carreras, pero es inteligente y opina con criterio. Lo fundamental es tener currículum. Eso sí que debería ser una exigencia, el qué has hecho antes", ha defendido el exlíder del PCR.

En este sentido, Revilla ha criticado que "a la política española está llegando mucho pelota, pero gente de currículum nada", al tiempo que ha afirmado que "una persona que miente en su currículum, que es capaz de poner lo que no es, no puede estar en la política". "No es creíble, porque si miente en eso, puede mentir en casi todo", ha subrayado.

Ahora bien, él siempre aborda los temas con su propio toque de humor. Por eso se atrevió a imitar a Cristóbal Montoro para explicar que no mantiene una buena relación con el exministro, ahora investigado judicialmente. "Llevo en guerra con él desde 2012. Alguna vez me paró... mira, en 2015 me lo volví a encontrar. Me vino con el dedo, '¡tenga usted cuidado!'. Parece mentira que me señales con el historial que tienes", expresa Revilla.

Y ha desvelado algo acerca de la cátedra de Montoro: "En 1979. Catedrático. Este no ha falsificado el título. Dos años y pidió la excedencia porque se dedicaría a al política. Dio 20 clases. Nombró a una chica muy competente para que diera las clases. Ahora sigue allí. Pero el tema para mí escandalosos es que hasta que este señor no se jubila a los 65 años, desde 1981 que pide la excedencia, aguantó la cátedra sin dimitir y no permitió que los que esperaban accedieran a la plaza. Esto dice mucho".

También ha explicado que los implicados del caso de Santos Cerdán son "un manchón en la carrera" de un Pedro Sánchez al que señala por "no rodearse de los mejores sino de los incondicionales".

Y, por si no fuera bastante, de nuevo le volvió a sonar el móvil en directo. Pero esta vez no era su hija, era su abogado. El mismo que le lleva la denuncia del rey Juan Carlos I. "¿Por qué me llamas? ¿No me estás viendo? Menos mal", ha expresado entonces el político cántabro, lo que ha provocado las carcajadas en el plató. "Podía darme la noticia de que el fugado me ha retirado la demanda. Me ha dicho que estaba en una cena", ha subrayado el exlíder del PRC tras ello.

Una demanda, insiste, en que no le ha retirado: "Sigo bajando todos los días al buzón a ver si me llega la papela".

En definitiva, una nueva edición de Miguel Ángel Revilla en laSexta Xplica.