Alarma en el Real Madrid: Mbappé se retira lesionado de su rodilla izquierda

Tras anotar el primer tanto de Francia, el delantero del Real Madrid se fue al suelo y pidió el cambio.

Abandonó el campo por su propio pie... pero con dolor

El 'virus FIFA' ataca de nuevo al Real Madrid. Después de que Konaté abandonase la concentración de la selección francesa hace menos de 48 horas, Kylian Mbappé ha caído lesionado en la segunda parte del Turquía-Francia de este viernes.

Tras anotar en el 54' el primer gol de la 'era Zidane', el delantero se llevó la mano a la rodilla izquierda con claros síntomas de dolor.

A pesar de que volvió al terreno de juego, no tardó ni cuatro minutos en pedir la entrada de los servicios médicos.

Mbappé, al que sustituyó Désiré Doué en el 59', abandonó el campo por su propio pie pero con evidentes signos de dolor.

En las próximas horas se someterá a una primera exploración para saber si debe volver a Madrid o puede seguir en la concentración de 'Les Bleus'.

Francia recibe el próximo lunes a Grecia y el jueves a Italia para terminar en suelo griego este parón de selecciones el lunes 5 de octubre.