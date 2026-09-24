Verstappen y Alonso se alinean contra la F1: "Estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que dice"

Los pilotos de Red Bull y Aston Martin se ponen de acuerdo para pedir cambios importantes a la Fórmula 1 y a la FIA.

Fernando Alonso y Max Verstappensiguen insistiendo a la Fórmula 1 para que modifique este polémico reglamento con el protagonismo de la parte eléctrica. De cara a Bakú, donde se corre este fin de semana, el asturiano propuso un cambio para que los coches no se quedaran sin energía en las rectas.

Y Max ha reaccionado a ello: "Estas cosas se han propuesto y yo he dado mi opinión. Creo que estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que Fernando dice. Y él está en una posición mucho peor que la mía en cuanto a la zona de la parrilla en la que está y lo que está viviendo".

"Para mí, lo principal es que necesitamos más potencia del motor de combustión y menos potencia de las baterías. Si bajas la potencia de la batería parecerá más normal. Aunque le estés quitando potencia a la unidad, que no es fantástico, puede que sea más natural. Hay que hacer grandes cambios", explica el piloto de Red Bull.

Otro de los cambios importantes de cara a 2027 es la ampliación de las carreras al sprint. Incluso en Mónaco. Para Verstappen no hay ninguna motivación en ganar esas carreras: "No siento ninguna emoción al ganar o no ganar un sprint. Yo me centro en el Gran Premio, que es lo que veía desde niño".

"No soy un fan de los sprints pero entiendo por qué existen y dan más acción al fin de semana. Participaré. ¿Mónaco? Será emocionante en la salida pero luego no se puede adelantar", dice el cuatro veces campeón de la Fórmula 1.

Alonso y Verstappen se alinean para intentar cambios aspectos del nuevo reglamento. Ninguno de los dos está contento con los cambios introducidos.

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