El tenista murciano pasa a semifinales invicto tras derrotar a Flavio Cobolli y eso que llegaba con problemas en el isquio.

Carlos Alcaraz priorizará lo que ocurra fuera de la pista por delante de su juego. Está más preocupado por su posible lesión en el isquio que por sus rivales y su tenis. Eso es lo que ha dicho después de su victoria contra Flavio Cobolli en las ATP Finals.

Ha accedido a semifinales sin conocer la derrota: "Para mí ha sido un partido difícil, porque quería comprobar cómo me iba a sentir en la pista y jugar contra Flavio. No es fácil jugar contra un italiano aquí, pero especialmente contra Flavio Cobolli, que es un gran amigo, un gran jugador y una gran persona fuera de la pista".

"Las sensaciones que he tenido hoy en la pista han sido increíbles. Creo que cada partido me está dando más confianza, algo que me hace muy feliz y de lo que estoy orgulloso. Espero poder seguir en esta línea. Mañana será un día de mucho trabajo, porque será muy importante recuperarme y estar preparado para el partido de mañana", dice un Alcaraz feliz.

Ganó el partido por la vía rápida, pero avisa que su estado físico podría ser delicado: "Para ser sincero, ahora mismo el desafío no está dentro de la pista, sino fuera. Es hacer todo lo necesario para estar en buena forma y sentirme físicamente preparado para una batalla mañana".

"Tengo por delante medio día realmente importante junto a mi equipo, mis fisioterapeutas y los médicos. Hoy me sentí muy bien en pista; intenté moverme lo menos posible, ser agresivo y dominar el partido al máximo", explica el murciano.

Se enfrentará a Ben Shelton en semifinales este sábado 21 de noviembre.

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