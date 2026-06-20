Un expiloto de F1 explica la presión sobre Leclerc en Ferrari: "No va a vencer a Hamilton..."

David Coulthard ha ofrecido su punto de vista sobre la dinámica de ambos pilotos de Maranello, donde los recientes resultados positivos del británico, serían una presión añadida sobre el monegasco.

Charles Leclerc está afontando un irregular arranque de temporada en su octavo año en Ferrari. El piloto es cuarto en la clasificación general, a 40 puntos de distancia de su compañero, Lewis Hamilton, que en su segundo año en Maranello, por fin está obteniendo los resultados que la escudería italiana esperaba con su fichaje el curso pasado.

El británico logró su primera victoria vestido de rojo en Barcelona, rompiendo así la impresionante racha de cinco títulos consecutivos de Kimi Antonelli. El gran desempeño de su compañero podría ser una presión extra para el monegasco, que por primera vez en años, no se ve cómo el líder del equipo.

Sobre ello ha hablado David Coulthard, quien quiso destacar la "madurez" de Leclerc para "entender que al competir contra un siete veces campeón del mundo no va a vencerle todo el tiempo".

El expiloto, a continuación, dio sus motivos sobre el por qué de esta situación: "Probablemente le resultó un poco más fácil de lo que esperaba cuando Hamilton llegó desde Mercedes, básicamente seguía marcando el ritmo dentro del equipo. Pero lo que hemos visto este año... Lewis Hamilton ha vuelto a su brillante mejor nivel".

Para cerrar sus declaraciones en el podcast 'Up To Speed', Coulthard puso la mirada en el futuro de la escudería: "Incluso si ocurriera lo peor para él y Lewis siguiera rindiendo, consiguiera las victorias, ganara el campeonato, seguramente Lewis solo estará por aquí otros dos años, tres años. No me imagino que vaya a seguir por los próximos cinco años, que imagino es la duración del contrato de Charles". Sin duda, se trata de una situación nueva para Leclerc, quien también ha ofrecido su punto de vista en este momento del campeonato.

Leclerc buscará su mejor versión en Austria

"Solo necesito reponerme, volver a Austria y poner todo en orden", aseguraba el monegasco a los medios. "He perdido puntos importantes por mi parte, tengo que hacer un trabajo excepcional desde la próxima carrera hasta el final, con las mejoras que vienen de nuestra parte, y ya veremos", concluía el piloto. De esta manera, Leclerc fija la vista en Austria como el escenario para reivindicar de nuevo su talento, tras un inicio de temporada alejado del solvente Charles habitual.