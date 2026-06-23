La confesión más profunda de Hamilton: "Mis fans me rescataron el año pasado"

El piloto de Ferrari habla sobre los duros momentos que pasó en 2025 tras ganar casi dos años después una carrera de Fórmula 1.

Lewis Hamilton parece un piloto distinto en 2026. El británico ha dado un paso hacia delante con la nueva generación de coches y eso se ha notado con un gran inicio de temporada para el número '44', donde ha conseguido su primera victoria con Ferrari.

Un triunfo histórico para Hamilton, quién ha conseguido subir a lo más alto del podio en el GP de Barcelona-Catalunya y por primera vez en su carrera deportiva, vestido de rojo. Un hito que confirma el cambio de rendimiento de un Hamilton que ahora mismo está en su mejor momento desde que llegó a Ferrari.

El siete veces campeón del mundo ha hablado sobre la terrible situación por la que pasó en 2025 y ha agradecido a todos los que le ayudaron en ese proceso: "Es fácil ser negativo con otras personas, y creo que lo peor es cuando se trata de un piloto que sabe lo difícil que es hacer este trabajo".

"Pero fueron realmente los aficionados los que me rescataron. El año pasado varios fans me gritaban: 'No olvides quién eres'. Y eso me llegó de verdad. Me hizo preguntarme cómo podía volver a encontrarme a mí mismo, cómo recuperar mi equilibrio y cómo encontrar el coraje y la fuerza para seguir adelante", comentó Hamilton, según recoge 'Motorsport.com'.

Ferrari, fundamental en su recuperación

Además, el piloto de Ferrari ha querido agradecer al equipo todo lo que están haciendo por él esta temporada: "El equipo ha sido increíble. Había muchas cosas que quería cambiar, incluso en mi grupo de ingenieros de carrera. También ayudé a orientar el desarrollo del coche en la dirección correcta".

"Sabemos que tenemos un déficit de potencia. Habrá circuitos con rectas muy largas donde eso nos perjudicará todavía más. Pero como he dicho, tenemos una gran base. Tenemos que seguir empujando y disfrutando. También hay que divertirse con todo esto. La gente de Ferrari ha escuchado de verdad y ha trabajado muchísimo para encontrar rendimiento e innovar", añadió el piloto de 41 años.

A 41 puntos del octavo

Aunque esta primera victoria en el equipo italiano significa algo más. Hamilton consiguió recortarle 25 puntos a Kimi Antonelli, después de que el líder del campeonato se quedara fuera de la carrera en Montmeló. Tras esto, el de Ferrari está segundo y a 41 puntos del italiano.

Sin embargo, el piloto más laureado de la historia de la F1 no piensa en el título: "Si soy sincero, con la forma en la que empezó el año, ni siquiera estaba pensando en eso. No estaba pensando en un octavo título. Por supuesto, nuestro objetivo era volver a ganar, pero siempre he sido consciente de que eso lleva tiempo".

"Además, Mercedes empezó la temporada con un coche espectacular y un ritmo impresionante, y ambos pilotos están haciendo un gran trabajo. Ahora mismo es muy difícil pensar a largo plazo. Se trata simplemente de ir carrera a carrera, semana a semana. Físicamente me siento genial. Tenemos mucho trabajo por delante", concluyó el heptacampeón del mundo.

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