Un Hamilton de récord: tres razones por las que su victoria en Barcelona es histórica

Un Hamilton de récord: 3 razones por las que la victoria del británico en Barcelona es histórica

El piloto de Ferrari consiguió su primera victoria vestido de rojo y ha logrado batir varios récords que solo tenían pilotos como Michael Schumacher o Fernando Alonso.

Lewis Hamilton ha resurgido de sus cenizas. Como si de un Ave Fénix se tratara, el piloto británico ha vuelto a subirse a lo más alto del podio después casi dos años sin hacerlo. El GP de Bélgica de 2024 fue la última victoria del siete veces campeón del mundo y hasta el pasado GP de Barcelona-Catalunya, Hamilton no había vuelto a ganar en Fórmula 1.

Por el camino, el piloto de Ferrari ha vivido un infierno. En 2025, Hamilton se marchó de Mercedes tras doce temporadas de éxito con los de Brackley, y puso rumbo a Maranello. Sin embargo, el debut del británico con la escudería italiana fue un auténtico desastre.

Hamilton estuvo irreconocible toda la temporada pasada, sin conseguir ningún podio, muy por detrás de Charles Leclerc y con una victoria en la carrera sprint de China que ni siquiera maquilló el año del número '44' a los mandos del Ferrari.

De hecho, el piloto más laureado de la historia llegó a decir que "se sentía inútil y que Ferrari debería cambiar de piloto". Pero lo que marca a los grandes campeones no suele ser el número de victorias que consiguen, sino como se recomponen de la derrota.

Eso fue justamente lo que ha hecho Hamilton en 2026. Con la nueva era de la Fórmula 1, unos coches sin efecto suelo y una capacidad brutal para levantarse, el piloto de 41 años ha dado un gran paso adelante esta temporada y la primera victoria con Ferrari es solo el reflejo del trabajo durante todo el año.

Antes de subir a lo más alto en Montmeló, Hamilton ya tenía dos segundos puestos consecutivos en Canadá y Mónaco, que se sumaron a un total de cuatro podios en las siete primeras rondas de la temporada. Tras la victoria en el Circuit, Lewis se ha metido de lleno en la lucha por el Mundial con Antonelli, situándose a 41 puntos del piloto de Mercedes.

Aunque este triunfo va más allá. Hamilton ha vuelto a batir récords con su primera victoria con el equipo del 'Cavallino Rampante' y ha agrandado su leyenda. Hitos, que hasta ahora, solo tenían pilotos como Michael Schumacher o Fernando Alonso.

1. El desempate con Schumacher

Esta victoria ha supuesto la número 106 del piloto británico en Fórmula 1. Un hecho que sirve para aumentar más su leyenda como el piloto más laureado de la historia.

Aunque lo que si cambia con este triunfo, es que Hamilton ya ha escrito su nombre en los libros de historia del Circuit de Barcelona-Catalunya. Hasta ahora, el piloto de Ferrari estaba empatado con Michael Schumacher a seis victorias en Montmeló.

Sin embargo, con esta nueva hazaña, el británico se ha puesto por delante de 'El Káiser' como el piloto con más victorias en el trazado español, tocando la gloria un total de siete veces en 2014, 2017,2018,2019,2020,2021 y 2026.

2. Alonso, la 32, y la última victoria de Ferrari en España

Este triunfo de Hamilton también ha hecho que Ferrari tache de la lista uno de sus objetivos. Los de Maranello habían perdido la batalla en Barcelona en los últimos años y no se subían a lo más alto desde 2013.

Precisamente, aquel GP de España de 2013 el que subió a lo más alto del podio fue Fernando Alonso. El piloto asturiano consiguió ese día, a los mandos de su Ferrari, su última victoria en Fórmula 1.

Un último éxito que fue muy especial al ser en casa, y con la afición vibrando de forma brutal. Hasta el pasado domingo, no solo era la última victoria de Alonso en la categoría reina, sino que también era la última de Ferrari en España.

3. Hamilton entra en un grupo privilegiado

Ganar con todos los equipos en los que has corrido no es algo fácil. Pero con esta victoria, Hamilton ha conseguido entrar en un grupo exclusivo de pilotos que han estado en más de dos equipos, y han logrado la victoria con todos ellos.

Este triunfo coloca al heptacampeón del mundo en una zona única de grandes campeones donde solo hay tres pilotos: Juan Manuel Fangio, Sir Jackie Stewart y Alain Prost.

Estos tres pilotos consiguieron ganar mínimo una carrera en todos los equipos en los que corrieron. Fangio lo hizo con cuatro equipos (Maserati, Alfa Romeo, Mercedes y Ferrari), al igual que Prost (McLaren, Renault, Ferrari y Williams) y Sir Jackie Stewart (Tyrrell, BRM, Matra y March).

Lewis Hamilton se convierte en el cuarto piloto en entrar en esta lista con tres equipos en los que ha conseguido ganar: McLaren, Mercedes y Ferrari.

Una victoria que marca un hito y quien sabe si marcará un punto de inflexión en el campeonato. La realidad es que esta victoria supone que Hamilton vuelve a encontrarse consigo mismo y que Ferrari vuelve a ganar, después de un 2025 sin subir a lo más alto del podio.

Si todo sigue así, el británico podría convertirse en el piloto con más títulos mundiales de la historia y marcar su nombre en rojo en los libros de historia de la Fórmula 1. Aunque para eso, tendrá que enfrentarse a Mercedes y a un chico de 19 años que no tiene nada que perder.

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