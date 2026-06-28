Duro enfado de Ferrari tras la polémica 'pole' de Russell: "La moneda siempre se inclina a favor de Mercedes"

Fred Vasseur ha comentado en Austria sus sensaciones acerca de la primera clasificación del británico afirmando que Mercedes siempre es el equipo beneficiado en este tipo de situaciones.

George Russell volvió a conseguir la 'pole' en el GP de Austria. El británico, después de varias semanas negativas y de verse claramente superado por su compañero de equipo Kimi Antonelli, fue el más rápido en la prueba de clasificación y saldrá desde la primera posición en el Red Bull Ring el domingo.

Sin embargo, hubo polémica. El piloto de Mercedes vio la bandera amarilla y redujo la velocidad en la curva nueve, donde Max Verstappen acababa de sufrir un accidente. Una situación que no han entendido de la misma manera en Ferrari, cuyos pilotos, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, acabaron segundo y tercero respectivamente. Su director de equipo, Fred Vasseur, ofreció sus sensaciones tras la prueba, como recoge 'Motorsport'.

"Solo se mostró una bandera amarilla, es discutible si fue la decisión correcta. Además, tuvieron que enviar un coche médico, y está claro que el piloto debe reducir la velocidad al menos un 5 % en ese sector, pero no tenemos acceso a esos datos. Dirección de carrera decidió que no era necesario tomar más medidas, así que ahí termina todo", explicaba el italiano, visiblemente descontento con el desenlace de la secuencia.

Sin embargo, sus palabras no se quedaron ahí y el directivo de Maranello continuó dando su punto de vista sobre lo ocurrido: "Cuando un coche choca contra un muro (como pasó con Verstappen), creo que debería haber doble bandera amarilla en determinadas circunstancias. Tengo mi propia opinión al respecto, pero no se puede hablar de seguridad y luego imponer sanciones. Podemos decir que las cosas fueron en la dirección equivocada".

Unas declaraciones muy tajantes de Fred Vasseur que no se esforzó en ocultar su enfado: "Ver que se otorga la 'pole position bajo' una bandera amarilla es un poco extraño, pero así fue". Por último, cerró dejando un mensaje muy directo a Mercedes, a pesar de asegurar que "no quiere malgastar energía innecesaria en controversias": "Quiero centrarme en la carrera de mañana, pero es justo decir que muy a menudo la moneda siempre se inclina a favor de Mercedes".

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