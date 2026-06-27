Russell se lleva la 'pole' con bandera amarilla en pista tras el accidente de Verstappen

El piloto de Mercedes se lleva el mejor tiempo tras la polémica de las banderas amarillas después del accidente de Verstappen.

La clasificación del Gran Premio de Austria terminó con una tensión descomunal y George Russell celebrando una pole que ha levantado ampollas en el 'paddock'. Cuando los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton ya saboreaban la primera línea tras batir a Kimi Antonelli, un fuerte accidente de Max Verstappen en la curva 9 lo cambió todo.

Con el Red Bull contra las protecciones, la pista se tiñó de amarillo. Mientras pilotos como el propio Antonelli abortaban su intento, Russell completó su vuelta rápida para batir a los monoplazas de Maranello, algo inexplicable a simple vista.

La FIA puso la lupa sobre la telemetría del británico de Mercedes, pero resolvió rápidamente que no habría penalización. ¿El motivo? Se trataba de una bandera amarilla simple en ese sector y no doble.

El propio Russell, consciente del revuelo, se defendió con total naturalidad nada más bajarse del coche: "Ha sido una vuelta increíble, he levantado mucho, tenía dos décimas de diferencia. Era una amarilla, no doble amarilla, así que en teoría no debería haber problemas".

Los datos dieron la razón al de Mercedes, confirmando que levantó el pie del acelerador perdiendo parte de la gran ventaja que acumulaba. Con la polémica zanjada en los despachos, Russell defenderá la primera posición el domingo escoltado por Leclerc y Hamilton, en una carrera que promete pasar de las palabras a los hechos sobre el asfalto.