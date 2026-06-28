"Coincido con Alonso": Sainz arremete contra la F1 y señala una desigualdad con "los mejores equipos"

El piloto de Williams ha ofrecido en Austria unas declaraciones en la línea de las recientes palabras de Fernando mostrando su descontento con una de las nuevas medidas introducidas en la Fórmula 1.

El ADUO es la nueva medida de la Fórmula 1 que ha puesto patas arriba la competición. Todos los equipos de la parrilla recibieron un nuevo paquete de mejoras tras el GP de Canadá en función del rendimiento de sus motores hasta esa fecha. Sin embargo, esta nueva norma no ha dejado a todos los pilotos contentos.

Concretamente los dos españoles han sido los que se han quejado de la gestión realizada por la FIA. Fernando Alonso ya se avisaba días antes del GP de Austria de las "mejoras ilimitadas" del resto de equipos de la parrilla: "Tal vez tengan la máquina de hacer dinero en la fábrica". Unas palabras que Carlos Sainz ha subrayado, añadiendo sus propias impresiones.

"Coincido con Fernando. Los equipos de la zona media estamos sorprendidos con la cantidad de actualizaciones que traen los mejores equipos", explicaba el piloto de Williams durante el fin de semana en el Red Bull Ring. El madrileño no parecía dar crédito a los potentes paquetes de mejoras que equipos como Mercedes, McLaren, Ferrari o Red Bull habrían recibido.

Una situación que dejaría en desventaja a Williams y el resto de escuderías que pelean cada fin de semana por entrar en los puntos, donde se encuentra Sainz: "Me da la sensación de que o los equipos top se dejan mucho margen de límite presupuestario, o claramente hay algo financiero que no estamos haciendo del todo bien". Unas palabras que llegaron tras la clasificación en Austria, donde el madrileño fue 17º.

Este domingo, será la próxima prueba para los pilotos españoles, que buscarán remontar un negativo arranque de temporada. Según fija el nuevo reglamento, la segunda ventana del ADUO llegará tras Hungría, por lo que habrá que esperar para ver qué rendimiento da a Alonso y Sainz este primer impulso, y en qué lugar les deja para la llegada de un segundo 'pack' de mejoras.

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