Cuando cometes errores graves y continuados durante tanto tiempo, es muy difícil que no te caigan críticas todo el tiempo. Las decisiones y actuaciones de Ferrari llevan puestas en cuestión mucho tiempo, y ahora se ha sumado la dura crítica de Nico Rosberg en declaraciones a 'Sky Sports'.

El expiloto fue muy duro con los errores de los italianos y que no intenten cambiar nada para mejorar: "Dios mío, Mattia Binotto (jefe de Ferrari) sigue diciendo 'no, no necesitamos hacer ningún cambio, todo va bien' ¿Cuándo llegará el día? No es posible que incluso los equipos de Fórmula 2 y Fórmula 3 hacen un mejor trabajo en su estrategia y en los pit stops que Ferrari", afirmó el alemán.

La crítica del campeón del mundo de 2016 fue más allá: "Vas a boxes y no hay neumático. En algún momento tienen que empezar a hacer algunos cambios. Además, su coche tiene poco ritmo en las carreras. Están empezando a perder. Necesitan asegurarse de que siguen desarrollando ese monoplaza en la dirección correcta", explicó Rosberg.

El alemán se refirió así a la bajada de rendimiento de los italianos, que no solo cometen errores 'tontos', sino que su ritmo en carrera no está siendo competitivo y Mercedes acecha en el campeonato de constructores, donde ya solo les separan 30 puntos con 8 carreras aún por disputarse.