La evolución de la Fórmula 1 parece no tener límite y, ante la más que probable e inminente llegada de Andretti como undécimo equipo, las críticas y la polémica al respecto no hacen más que crecer.

Y es que, a pesar de que esta decisión verdaderamente favorece el espectáculo y la competitividad en el 'Gran Circo', la gran mayoría de equipos se han manifestado públicamente en contra ante la más que evidente pérdida de beneficios que sufrirán.

De todo ello ha hablado el propio presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, a través del medio 'f1i'. En él, Sulayem denuncia un gran número de amenazas y ataques lamentables que ha estado recibiendo desde que comenzó la iniciativa.

"¿Qué hice para merecer todo este ataque en febrero y marzo?. Me atacaron el día que abrí la expresión de interés. Incluso cuando mi hijo murió, me atacaron, abusaron de mí, sólo para quebrarme, sólo porque me abrí a la entrada del mundo entero", confiesa el dubaití.

Asimismo, Mohammed ha querido dejar claro que no se trata de una decisión motivada por el dinero: "No tenemos accionistas, no tenemos una junta directiva para compartir el dinero, por eso mi misión es diferente a la de ellos. Eso está muy claro".

Ahora, habrá que esperar a que Liberty Media acepte la entrada de Andretti para ver cómo se desarrolla esta saga. Sin embargo, a pesar de la negativa de muchos, todo parece indicar que un nuevo equipo verá la luz del día en la Fórmula 1.