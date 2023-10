Fernando Alonso y Lewis Hamilton son dos de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 y, además, son dos de los más veteranos. Por suerte para el 'Gran Circo' y para los aficionados, ambos continúan compitiendo al máximo nivel y peleando por la tercera posición del campeonato.

No obstante, si bien es cierto que ahora el británico cuenta con un mejor monoplaza y está mejor posicionado en la clasificación, el asturiano lo dará todo en las últimas carreras para tratar de recuperar una tercera posición que ha estado en su poder la mayor parte del campeonato.

Por ello, la propia Fórmula 1 ha querido compartir, a través de sus redes sociales, un vídeo que rememora la épica batalla que tuvieron ambos campeones en el Gran Premio de México del año 2017.

Una batalla en la que Fernando Alonso, en aquel entonces con un McLaren Honda que apenas era el novenocoche de la temporada, logró frenar y ponerle las cosas muy difíciles a un Lewis Hamilton que contaba con el coche más rápido.

Ahora, seis años después, podrían vivir la misma batalla pero esta vez, por suerte para el español, con el mismo objetivo: ser el primero del resto en el Mundial de Pilotos.

Alonso ⚔️ Hamilton

Fernando and Lewis served up a spicy battle back in 2017! 🌶️#MexicoGP#F1pic.twitter.com/VfflfxSNOy