Las dos carreras que Fernando Alonso señala en rojo antes de final de año: "Hay un par de lugares..."

El piloto de Aston Martin cree que su coche se debería adaptar muy bien a los trazados de Singapur y de Brasil... y espera poder dar la sorpresa.

Hay algunas carreras que se adaptan a las características del Aston Martin. Ahí podría dar la sorpresa el coche verde. Aunque no ocurrió en Zandvoort, donde Fernando Alonso parecía el viernes que podía hacer algo importante pero todo se torció con el cambio de alturas antes de la clasificación del sábado.

A Fernando Alonso le han preguntado en el Gran Premio de Italia, en Monza, cuáles son las mejores oportunidades para ellos de aquí a que finalice este mundial de la Fórmula 1.

Y ha respondido, claro: "Creo que hay un par de lugares que se parecen más a Budapest y a Zandvoort. Quizá Singapur podría ser uno de ellos y también Brasil".

"Nos hemos encontrado sorpresas a veces negativas y otras positivas. No estamos depositando todas las esperanzas en unas pocas carreras. Queremos maximizar todos los fines de semana como aquí en Monza y ya veremos a final de año en Abu Dabi cuántos puntos tenemos y en qué posición estamos en el mundial", dice el piloto de Aston Martin en rueda de prensa.

Dos citas marcadas a rojo en el calendario: primero Singapur y después Brasil.

El Aston Martin está mejorando según avanza el campeonato. Por lo que esas opciones podrían crecer. Y con Fernando al volante, más. De momento toca Monza donde habrá sufrimiento para el coche verde. Las altas velocidades no son precisamente el fuerte del coche desarrollado en la fábrica de Silverstone.