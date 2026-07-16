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Sigue la previa del España-Argentina de la final del Mundial

Mundial 2026

Entradas por hasta 30.000 dólares y alojamientos a partir de 900 euros: las cifras de la final del Mundial de fútbol más cara

Los detalles Si se quiere un vuelo directo a Nueva York para ver a España jugar contra Argentina, los precios no bajan de los 2.000 euros, y con escala unos 900.

Entradas por hasta 30.000 dólares y alojamientos a partir de 900 euros: las cifras de la final del Mundial de fútbol más cara
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Asistir a la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina es un lujo que pocos se pueden permitir. Si a pocos días del partido alguien decidiera ir a Nueva York a disfrutar de ese encuentro le saldría entre 10.000 y 30.000 euros.

Algunos ya tienen sus entradas para la final esperando a viajar y otros están ya en Nueva York preparados para lucir la camiseta de España por sus calles. Los hay también previsores, a los que más barato les saldrá. "Lo cogimos en julio del año pasado, cuando todavía no estaba España ni clasificada", ha contado uno de estos últimos a laSexta.

Y es que si no se tiene el viaje cerrado, ver la final en Estados Unidos va a salir caro, muy caro. Hay que preparar el bolsillo. Solamente la entrada al estadio en la página oficial ya parte de los 10.000 dólares, unos 8.000 euros.

Esas son, además, las más baratas, porque pueden llegar hasta los 30.000 dólares. A esa cifra, ya bastante restrictiva, hay que sumarle los vuelos y el alojamiento.

Si se quiere un vuelo directo, los precios no bajan de los 2.000 euros, y con escala unos 900. El alojamiento no es mucho más barato. Los hoteles cercanos al estadio donde se va a celebrar la final van desde los 900 hasta los 2.300 euros. La suma de todo puede alcanzar los 30.000 euros para una sola noche.

Las cifras de la final del Mundial de fútbol más cara. Las cifras de la final del Mundial de fútbol más cara.laSexta

Pero hay alternativas un poco más económicas. Algunas empresas organizan el viaje con un precio cerrado. Una de ellas ofrece una escapada exprés, ir y volver en el mismo día por 8.900 euros, ya tiene clientes de toda España. "Algunos son de Almería, otros de Mallorca repartidos, hay un poco de todo", ha explicado Jesús de Haro, propietario de la agencia.

Una final inaccesible para la mayoría de los españoles, que tendrán que conformarse con verla desde España.

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