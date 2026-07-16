Los incendios golpean varios puntos de España: Aragón afronta uno de los fuegos más complejos y la UME se despliega en Castilla-La Mancha

Los detalles El municipio zaragozano de Orés se ha visto afectado por un incendio que ha calcinado ya 6.000 hectáreas: Orés, Asín, Luesia, Uncastillo y Malpica de Arba han sido desalojados.

Diversas zonas de España, como Zaragoza, Huesca y Guadalajara, están sufriendo incendios que han calcinado miles de hectáreas. En Orés, Zaragoza, un incendio ha arrasado más de 4.500 hectáreas, afectando cultivos y viviendas. En Guadalajara, la UME ha desplegado cerca de 100 militares para combatir un incendio que ha obligado a desalojar La Mierla. En Aragón, el consejero de Interior ha advertido sobre la gravedad del incendio en las Cinco Villas, que ha forzado evacuaciones en varias localidades. Pedro Sánchez ha expresado su solidaridad con los afectados y ha asegurado la movilización de recursos. Además, incendios en el Pirineo aragonés y Teruel siguen activos, aunque algunos están estabilizados.

Zaragoza, Huesca, Guadalajara... son algunas de las zonas afectadas por diferentes incendios. Incendios que no cesan y que han calcinado ya miles de hectáreas. El municipio de Orés, en la comarca zaragozana de las Cinco Villas, se ha visto golpeado por un incendio que ha calcinado ya 6.000 hectáreas y a obligado a desalojar diferentes localidades. El miedo y la incertidumbre no paran de crecer, pero no solo en Aragón y es que este no es el único fuego que azota España en estos momentos.

Cerca de un centenar de militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se despliegan para hacer frente a la extinción del incendio forestal originado este jueves en el término municipal de La Mierla (Guadalajara). Según ha informado en sus redes sociales la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, un subgrupo táctico de la UME, de aproximadamente 100 militares, se despliega en el lugar para combatir el incendio.

La UME ha confirmado también que las unidades del Primer Batallón de Intervención (BIEM I) han salido para Guadalajara desde Torrejón de Ardoz (Madrid), después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha solicitara su intervención por este fuego, que está en situación operativa nivel 2 y ha obligado al desalojo del municipio de La Mierla, con unos 40 vecinos.

Según los datos publicados por el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias), a las 18:15 horas trabajan en la extinción de este incendio, que se ha detectado a las 13:55 horas, 32 medios, ocho de ellos aéreos, y 118 personas.

Aragón se temía "un gran incendio"

Tras las llamas originadas en territorio zaragozano, el consejero de Interior aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, aseguraba que se temían "un gran incendio y ya lo tenemos aquí", ha expuesto en palabras ante los medios tras la reunión del Cecopi. Ha indicado que el fuego va a ser "uno de los más complejos de los últimos años en la comunidad". Y es que dice que está "en un momento crítico" tras una noche "muy difícil, compleja y con vientos erráticos": "Queda mucho por hacer".

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha señalado que el incendio forestal, declarado este miércoles en Orés afecta a unas 6.000 hectáreas. "Es un incendio de gran magnitud, llevamos quemadas cerca de 6.000 hectáreas, aunque son datos provisionales", ha señalado en el Puesto de Mando Avanzado instalado en Farasdués.

En la zona están trabajando unos 400 efectivos terrestres y 19 medios aéreos que van rotando. Biendicho ha destacado que "como siempre, el objetivo fundamental de todo trabajo de extinción es, primero, asegurar la vida y la seguridad de todas las personas, tanto de las que viven en los núcleos como de la gente del operativo de extinción". Ha precisado que "en segundo lugar, asegurar lo máximo posible la defensa de las infraestructuras de las poblaciones".

Así, el consejero ha resaltado la "tremenda labor de cooperación institucional, de solidaridad de los vecinos, de los pueblos, de solidaridad de los agricultores, de todas las administraciones". Biendicho ha apuntado que están "muy preocupados": "Vamos a ver cómo evoluciona el incendio, si mejoran las condiciones meteorológicas. Esta noche seguiremos trabajando y mañana veremos si se puede ya empezar a perimetrar".

La previsión meteorológica mantiene condiciones un posible cambio del viento durante la noche que podría favorecer las labores de extinción en la zona de la cabeza del incendio. La estrategia de extinción se ha centrado en contener el avance y proteger las poblaciones, reforzando las líneas de defensa en el entorno de Uncastillo ante el avance del incendio en esa dirección.

Permanecen cortadas las tres carreteras (A-1204; CV-813 y A-1202) afectadas y ha sido interrumpida una línea de media tensión por motivos de seguridad. El titular de Medio Ambiente ha apuntado que se ha desalojado a unas 700 personas, entre los municipios de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo, a los que les ha trasladado su apoyo y solidaridad. En muchos casos se encuentran en casas de familiares y amigos, en otros en el Polideportivo y el Casino de Ejea.

Los mayores de las residencias de las localidades desalojadas han sido llevados a Zaragoza. "La verdad es que son situaciones tremendamente duras desde el punto de vista humano".

Durante la noche los trabajos se han centrado en tratar de perimetrar al máximo la zona afectada para evitar una mayor extensión durante la jornada del jueves. En el sector 2 la evolución ha sido más tranquila, aunque se ha mantenido el trabajo con autobombas y cuadrillas terrestres, mientras que en el sector 4 se ha podido trabajar en la parte baja y la mayor preocupación se concentra en el flanco izquierdo ante la previsión de viento para las próximas horas.

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha manifestado, a través de su cuenta en la red X su solidaridad con los afectados por el incendio forestal declarado este miércoles en Orés. "Seguimos muy de cerca la evolución del fuego. Hemos movilizado todos los recursos necesarios para hacer frente a la emergencia. Gracias a quienes trabajan sin descanso para proteger vidas y combatir las llamas", ha indicado. Sánchez ha finalizado diciendo lo siguiente: "Mucha precaución y sigamos las indicaciones de las autoridades".

Los incendios en el Pirineo aragonés siguen activos

Asimismo, los incendios de Peña Montañesa y Castanesa, declarados en el Pirineo aragonés, siguen activos. En el primer de ellos, en la Comarca de Sobrarbe, trabajan dos brigadas helitransportadas con sus helicópteros y una brigada terrestre del operativo INFOAR. Asimismo, un avión anfibio de la Comunitat Valenciana con base en Castellón.

En la zona del incendio de Castanesa se encuentra una brigada helitransportada con su helicóptero ligero, una brigada terrestre y una autobomba del operativo INFOAR. Otro incendio se ha originado este jueves en la provincia de Huesca. Ha sido en La Fueva y aunque su evolución es favorable se han desplazado hasta allí una brigada terrestre y una autobomba del operativo INFOAR.

El incendio que comenzó el pasado domingo en Peñarroya de Tastavins, en la provincia de Teruel, permanece estabilizado, pero se registran pequeñas reproducciones. Trabaja sobre el terreno la brigada helitransportada de Alcorisa, con su helicóptero ligero. También ha habido un conato de incendio en Híjar (Teruel), quedando estabilizado poco después de la mañana de este jueves.

Llamas en Lozoyuela, Madrid

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha activado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA) ante un incendio registrado en el término municipal de Lozoyuela, que ha llevado a enviar un ES-Alert recomendando confinamientos a la población cercana y ha provocado desalojos preventivos.

El incendio se ha originado sobre las 16.00 horas en una zona de vegetación donde por el momento trabajan 10 dotaciones terrestres y seis medios aéreos de Bomberos de la Comunidad de Madrid en colaboración con Agentes Forestales.

A causa de la evolución del incendio, se ha enviado un mensaje de ES-Alert a los vecinos de la zona. "Debido a la evolución del incendio en las proximidades de Buitrago de Lozoya y pedanías de Cinco Villas y Manjirón (Puentes Viejas), permanezca confinado en su vivienda hasta nuevo aviso. Mantenga puertas y ventanas cerradas y evite salir al exterior. Siga toda la información actualizada en medios de comunicación y redes sociales oficiales. Por favor, solo llame al 112 en caso de emergencia", reza el texto.

Además, se ha llevado a cabo el desalojo preventivo de viviendas aisladas y de la urbanización San Lázaro, en Buitrago de Lozoya, así como el corte de la autovía A-1 (Madrid-Burgos) a la altura del kilómetro 69. "Los equipos de emergencia continúan desplegados para proteger a las personas y el entorno. Son momentos de coordinación, responsabilidad y trabajo en equipo", ha indicado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en un mensaje en su cuenta personal de la red social X.

La Guardia Civil mantiene desplegadas patrullas de seguridad ciudadana, las Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía (OMAC) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

El delegado Francisco Martín ha afirmado en sus redes sociales que sigue "con atención" la evolución del incendio, poniendo a disposición "todos los recursos públicos" para atender la emergencia. Además, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios a la zona y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

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