'El guardián entre el centeno' o cómo un libro inspiró a asesinos y artistas como Guns N' Roses

Los detalles El libro de J. D. Salinger es de los que más ha influido en la cultura y la sociedad moderna. Publicado en 1951, ha estado prohibido, señalado por ser el libro de cabecera de varios asesinos, usado en universidades y colegios.

"El guardián entre el centeno" es una novela que ha sido relacionada con varios asesinos, incluido Mark David Chapman, quien lo leía tras matar a John Lennon. Se ha considerado un libro "maldito" y ha enfrentado prohibiciones en Estados Unidos desde 1960. La obra, que aborda la desafección y el desencanto adolescente, ha influido en autores como Sylvia Plath, quien escribió "La campana de cristal". Aunque su autor, J.D. Salinger, nunca quiso vender los derechos para adaptaciones cinematográficas, su impacto cultural es innegable, inspirando incluso a películas como "El graduado". A pesar de su polémica, sigue siendo un libro muy leído.

'El guardián entre el centeno' es el libro que el asesino de John Lennon, Mark David Chapman, continuó leyendo después de haber matado al cantante. Le detuvieron con un ejemplar en la mano en el que había escrito "esta es mi declaración". Chapman dijo que se había identificado con la soledad y el aislamiento del protagonista. El hombre que intentó asesinar a Reagan también dijo que le había influenciado y, el asesino de Kennedy, lo tenía en su habitación.

Han llegado a decir que es un libro maldito, demasiado peligroso para ser leído y hasta lo han prohibido. La primera vez que se prohibió fue en 1960. Entonces, incluso despidieron a un profesor de Oklahoma por darlo como lectura en sus clases. No fue algo aislado ha estado prohibido en varios estados de Norteamérica, aun así sigue siendo uno de los libros más leídos de la historia.

El libro habla de la desafección, de un adolescente enfadado ante un mundo que no acaba de entender. Es una generación que se siente decepcionada a su manera y este es el gran libro de la desafección. Todas las generaciones de adolescentes se sienten, como el protagonista, decepcionadas de alguna manera.

'El guardián entre el centeno' inspiró a Silvia Plath para escribir, 'La campana de cristal' y Guns N' Roses escribió esta canción con el mismo titulo que el libro y con la temática sobre la distancia del protagonista con el mundo que le rodea.

El libro que, en cierto modo, parece más cercano al de Salinger es el de Plath. Plath perteneció a la primera generación de lectores de 'El guardián entre el centeno', lo leyó antes de 1953, cuando pasó parte de un verano en Nueva York como becaria de veinte años en la revista Mademoiselle. Esas prácticas, su posterior crisis nerviosa y su hospitalización se convirtieron, diez años después, en la base de 'La campana de cristal'.

En otros aspectos, sin embargo, 'La campana de cristal' y 'El guardián entre el centeno' son libros muy diferentes, y la diferencia se resume en que ningún lector ha querido ser Esther Greenwood. Holden (a pesar de la confusión del ejecutivo de Harcourt Brace) no está loco, aunque narra su historia desde un sanatorio (al que ingresó por temor a tener tuberculosis), no desde un hospital psiquiátrico. La brutalidad del mundo lo enferma y a Esther la vuelve loca.

El escritor nunca quiso vender los derechos para que fuera una película, de hecho en el libro muestra su desprecio por el cine, el protagonista dice que lo odia pero no pudo evitar ser una influencia. Por ejemplo, la película de 'El graduado' es la historia de un joven lleno de rencor ante la hipocresía de la sociedad que le rodea. Pese a que J. D. Salinger quiso aislarse del mundo, pero su libro sigue influenciando a día de hoy.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido