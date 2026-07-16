Claves del dictamen del TJUE sobre la ley de amnistía: razones al aval, la 'no' vuelta de Puigdemont y otros nuevos posibles amnistiados

¿Y ahora qué? Conocida la sentencia de la Justicia europea, el Constitucional abordará el recurso contra la decisión de mantener la orden de detención sobre el neoconvergente. También tendrá que deliberar el Tribunal de Cuentas por Artur Mas y la Audiencia Nacional sobre los CDR.

La Justicia europea ha respaldado la ley de amnistía española en relación con la malversación y el terrorismo, afirmando que no perjudica los intereses económicos de la UE ni contraviene las directivas comunitarias. Sin embargo, persisten dudas sobre el regreso de Carles Puigdemont, ya que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre un recurso en su contra por malversación. La orden de detención sigue vigente, y el juez del Supremo, Pablo Llarena, no parece dispuesto a retirarla. Además, 35 ex altos cargos de la Generalitat, incluido Artur Mas, y 12 miembros de los CDR podrían verse afectados por esta decisión del TJUE sobre la amnistía.

La Justicia europea se ha pronunciado este jueves sobre la cabida de la ley de amnistía en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea (UE). En concreto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala la norma tanto en cuanto a la malversación como al delito de terrorismo. Ahora bien, quedan dudas por resolver, como las razones que llevan a esta conclusión, una posible vuelta del expresident catalán Carles Puigdemont o quiénes son los afectados de la decisión.

Respecto al porqué, el TJUE ha considerado que la ley española no perjudica los intereses económicos de la UE. Además, observa que tampoco contraviene las directivas comunitarias en la lucha contra el terrorismo. En este sentido, responde a dos cuestiones prejudiciales, como son la del Tribunal de Cuentas y la de la Audiencia Nacional.

¿Vuelve Puigdemont?

Sobre un hipotético regreso de Puigdemont a España, de momento, la respuesta es negativa. Al menos hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre un recurso interpuesto en el Tribunal Supremo por la defensa del líder de Junts, ya que el Alto Tribunal se niega a amnistiarle por el delito de malversación. De esta manera, se mantiene la orden de detención contra él.

De hecho, el Constitucional estaba a la espera del dictamen europeo. Ahora se espera que se pronuncie después del verano, también sobre la inhabilitación del líder de ERC, Oriol Junqueras, por el mismo delito. No obstante, según cuenta EFE, el juez del Supremo Pablo Llarena no estaría por la labor de retirar la orden de detención que pesa sobre Puigdemont.

El criterio de la ley

En este sentido, las fuentes jurídicas consultadas por la agencia de noticias explican que siempre se ha seguido el criterio de la ley de amnistía, cuyo primer artículo establece que la amnistía no puede aplicarse a los delitos de malversación que se hubieran cometido para lograr un beneficio personal de naturaleza patrimonial. Por este mismo se condenó al neoconvergente.

"Y esa circunstancia no cambia con la sentencia del TJUE", apostillan las fuentes. Además, según recoge EFE, dejan claro que el fallo del tribunal europeo no obliga al Supremo a nada porque "nada dice que se enfrente a la decisión de no amnistiar que adoptó en su día el Tribunal Supremo".

Artur Mas o los CDR

Ahora bien, no solo los líderes independentistas mencionados van a verse afectados por el pronunciamiento del TJUE, puesto que de manera directa también lo harán hasta 35 ex altos cargos de la Generalitat, entre los que se encuentra Artur Mas. Ahora, se está a la espera de que el Tribunal de Cuentas decida sobre su responsabilidad contable en el uso de fondos públicos. Asimismo, en la Audiencia Nacional, 12 miembros de los CDR podrían ser amnistiados por terrorismo.

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