Bofetón y respaldo a partes iguales al juez Peinado: retirada de unas cautelares "restrictivas" y un jurado popular para dos delitos contra Begoña Gómez

Los detalles La Audiencia de Madrid ha avalado que su causa siga adelante, pero por dos delitos y no por cuatro como quería el juez Peinado: por tráfico de influencias y por malversación. Descarta así la corrupción en los negocios y la apropiación indebida

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, será juzgada por un jurado popular por tráfico de influencias y malversación, según la Audiencia de Madrid. Aunque inicialmente enfrentaba cuatro delitos, solo se le imputarán dos, descartándose corrupción en los negocios y apropiación indebida. El tribunal también ha levantado las medidas cautelares, devolviéndole el pasaporte y eliminando la obligación de comparecer ante el juzgado, al no ver riesgo de fuga. La decisión ha sido calificada por el PSOE como "aberrante y previsible", mientras que el PP destaca que es la primera vez que la esposa de un presidente es juzgada por corrupción.

Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular. La Audiencia de Madrid ha avalado que su causa siga adelante, pero por dos delitos y no por cuatro como quería el juez Juan Carlos Peinado: por tráfico de influencias y por malversación. La otra buena noticia para la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es que el tribunal le devuelve el pasaporte.

Begoña Gómez se sentará en el banquillo, aunque solo por dos de los cuatro delitos que el juez Peinado le atribuía. Cinco jueces de la Audiencia de Madrid han decidido que sea juzgada por tráfico de influencias y malversación. En cambio, descartan la corrupción en los negocios y la apropiación indebida.

El tribunal provincial cree que existen indicios de que se aprovechó de su posición para conseguir la cátedra universitaria en la Complutense. "(...) la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno", señala el auto.

Los magistrados sí avalan otra decisión del juez Peinado: que la esposa del presidente sea juzgada por jurado popular: "(...) en aplicación del principio de legalidad, corresponde al Tribunal del Jurado el conocimiento de los delitos investigados".

El tribunal también retira las medidas cautelares impuestas a Gómez: le devuelve el pasaporte y elimina la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado al no apreciar riesgo de fuga. "(...) no aparece apoyada en datos concretos una probabilidad real de fuga", recoge.

Los cinco magistrado de la Audiencia de Madrid dan a entender, incluso, que las medidas que adoptó Peinado fueron excesivas: "(...) no resultan suficientes para sustentar la adopción de medidas tan restrictivas de derechos fundamentales".

En cuanto a la asesora de la esposa del presidente, Cristina Álvarez, solo será juzgada por malversación. El empresario Juan Carlos Barrabés se librará por ahora de sentarse en el banquillo, aunque los tribunales seguirán investigando si los contratos que obtuvo fueron legales.

"Aberrante y previsible"

Fuentes del PSOE a laSexta han valorado esa decisión de enviar a Begoña Gómez a un juicio con jurado popular como "aberrante y previsible". Han insistido en que es inocente y han sostenido que la causa responde a una persecución política basada en informaciones falsas. Mientras, desde el PP, Cuca Gamarra ha destacado que "es la primera vez que la mujer de un presidente del Gobierno va a ser juzgada por corrupción".

La decisión de los cinco jueces de la Audiencia Provincial de Madrid se puede entender, a partes iguales, como un bofetón y un respaldo a Peinado. Lo primero porque, sobre todo lo relativo al levantamiento de las medidas cautelares, dice claramente la Audiencia de Madrid que no hay un riesgo real de fuga de Begoña Gómez. Y lo mismo en lo que supone, sobre todo, que no hay un delito de corrupción en los negocios.

Respecto al respaldo, validan el juicio con jurado que ha defendido el juez Peinado y dos tesis muy importantes en su instrucción: que Begoña Gómez se habría aprovechado de su condición de esposa del presidente del Gobierno para lograr financiación para su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense y que también se habría puesto a su nombre el software asociado con esa cátedra, por lo cual tendría que responder por un delito de malversación.

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