Los fans de Fernando Alonso no pueden olvidar lo ocurrido en Mónaco. Fue la oportunidad más evidente para lograr la victoria número 33. Pero aquellos fatales neumáticos medios impidieron que el asturiano luchara por el triunfo contra Max Verstappen.

Alonso y Aston Martin decidieron colocar neumáticos medios y el bicampeón de la Fórmula 1 tuvo que regresar a boxes para poner los intermedios. Acababa de perder la oportunidad de salir por delante de Verstappen y amarrar la ansiada victoria.

Y en la felicitación navideña de Aston Martin, un detalle no ha pasado desapercibido para los fans de Fernando. Aston Martin ha publicado una imagen del coche de Lance Stroll sobre la nieve. Y los neumáticos que lleva son los duros, es decir, neumáticos de seco.

Rápidamente se han agolpado los comentarios sobre este detalle. "También ponen neumáticos de seco en la nieve...", bromeaba un usuario de la red social Twitter.

Happy Holidays to all of our fans, teammates and partners celebrating across the world. 💚 pic.twitter.com/1MksI4dyL7