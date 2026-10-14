El despido de Horner paró el fichaje de Sainz por Red Bull: "Vino a hablar..."

El jefe de Red Bull se reunió con Carlos Sainz justo antes de ser despedido: "Sabía que se dejaría la piel por nosotros".

Christian Horner trató por todos los medios de buscar un compañero a la altura de Max Verstappen. Quería un piloto con experiencia, ganador y no un joven que llegara desde Racing Bulls. Pero en el equipo no se ponían de acuerdo y él acabó despedido.

En su autobiografía Horner ha contado que primero estuvo interesado en Fernando Alonso y después en Carlos Sainz, con quien se llegó a reunir en su propia casa.

"Vino para hablar de un posible fichaje por Red Bull en 2026", cuenta el que fuera jefe de la escudería de las bebidas energéticas.

El jefe de Red Bull estaba convencido de que era el compañero ideal para Max Verstappen: "Era un piloto con mucha experiencia, un jugador de equipo, y sabía que se dejaría la piel por el equipo".

Tuvieron una reunión, hablaron de la posibilidad de su fichaje... pero Horner fue despedido apenas unos días después.

Y Red Bull nunca fichó a Carlos Sainz, cuya relación de compañero con Max Verstappen no había sido la mejor en el pasado.

Horner ha contado todo esto en su autobiografía, en la que ha dado muchos detalles sobre cómo fueron sus últimos días al frente del equipo de la F1. Una de sus últimas reuniones fue con Sainz, pero desgraciadamente no les dio tiempo a llegar a un acuerdo.

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