Bombazo en la F1: ¡Fernando Alonso estuvo a punto de fichar por Red Bull en 2025!

Christian Horner, en su autobiografía, ha contado que el acuerdo con Fernando estaba cerca, pero que desde dentro del equipo pararon la operación.

Hubo rumores, muchos rumores... pero nunca se confirmó si era verdad que Fernando Alonso y el equipo Red Bull estaban negociando. Ahora Christian Horner, quien fuera jefe de la escudería de las bebidas energéticas, ha contado que sí era verdad.

En su autobiografía, el exjefe del equipo Red Bull cuenta que negoció con Fernando y que ambas parten estaban de acuerdo para trabajar juntos en la temporada 2025.

"Durante el Gran Premio de Japón, Fernando incluso me comentó que tenía muchas ganas de pilotar junto a Max la temporada siguiente", explica Horner.

Pero desde dentro del equipo "bloquearon" la operación. Cuenta Horner que en ningún caso fue Max Verstappen el que se negó a compartir equipo con Fernando.

"Supe de inmediato que esa orden no venía de Max. Alguien, en algún lugar, decidió que no era el paso correcto para Red Bull. Me decepcionó", explica.

Y deja en el aire que podría ser Helmut Marko, el que era asesor del equipo de las bebidas energéticas. Horner sí quería, pero Marko no.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido