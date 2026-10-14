Ahora

Fórmula 1

Bombazo en la F1: ¡Fernando Alonso estuvo a punto de fichar por Red Bull en 2025!

Christian Horner, en su autobiografía, ha contado que el acuerdo con Fernando estaba cerca, pero que desde dentro del equipo pararon la operación.

Max Verstappen y Fernando Alonso Max Verstappen y Fernando AlonsoGetty

Hubo rumores, muchos rumores... pero nunca se confirmó si era verdad que Fernando Alonso y el equipo Red Bull estaban negociando. Ahora Christian Horner, quien fuera jefe de la escudería de las bebidas energéticas, ha contado que sí era verdad.

En su autobiografía, el exjefe del equipo Red Bull cuenta que negoció con Fernando y que ambas parten estaban de acuerdo para trabajar juntos en la temporada 2025.

"Durante el Gran Premio de Japón, Fernando incluso me comentó que tenía muchas ganas de pilotar junto a Max la temporada siguiente", explica Horner.

Pero desde dentro del equipo "bloquearon" la operación. Cuenta Horner que en ningún caso fue Max Verstappen el que se negó a compartir equipo con Fernando.

"Supe de inmediato que esa orden no venía de Max. Alguien, en algún lugar, decidió que no era el paso correcto para Red Bull. Me decepcionó", explica.

Y deja en el aire que podría ser Helmut Marko, el que era asesor del equipo de las bebidas energéticas. Horner sí quería, pero Marko no.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Huelga educativa en directo | El delegado del Gobierno en Madrid solicita "una investigación urgente" de las cargas policiales en la Complutense durante la huelga de Educación
  2. Bolaños acusa al PP de plantear "desmantelar" las pensiones y avisa: "Con la derecha tendrían 500 euros menos de pensión al mes"
  3. Visita de los reyes a Ceuta y Melilla, en directo | Los reyes llegan a Melilla y se dan un nuevo baño de masas en la Plaza de España
  4. El Tribunal de Cuentas amnistía a Puigdemont, Junqueras y a otros 33 encausados por gastos del procés
  5. Los combustibles se disparan casi un 28 % en septiembre y empujan la inflación al 4,9%
  6. El papa León XIV pasa una noche tranquila en el hospital tras ser operado de un cáncer de pulmón