Brutal 'ataque' de Sainz a la FIA tras el GP de Singapur: "No sé que pasa este año..."

El madrileño se siente muy perjudicado por las decisiones que está tomando la máxima organización del automovilismo. El detonante, el error de software en la clasificación para la 'sprint'.

Carlos Sainz sigue sufriendo mucho a bordo del Williams. El madrileño terminó en 18º en la carrera del Gran Premio de Singapur terminando completamente derrotado por no encontrar nada que le genere esperanza en el monoplaza.

Por si fuera poco, Sainz también lleva un año en el que se siente muy perjudicado por la FIA. El ex de Ferrari no entendió porqué no se compensó a los pilotos que se quedando sin el 'modo adelantamiento' en la clasificación p'ara la 'sprint'.

Carlos volvió a cargar contra la FIA tras el final del GP de Singapur: "No sé qué pasa este año con la FIA, que a Williams y a mí en particular nos está tocando todo lo feo… hacer la Q1 de la Sprint sin potencia, que ayer pues claramente me impidiesen en una vuelta y no penalicen, cuando a mí en Madrid me pusieron tres puestos sin pensárselo y los cinco puestos de la bandera amarilla de Bakú cuando sí que levanté…".

"Está claro que… no sé qué pasa este año que nos han mirado mal, pero es lo que hay, no nos están quitando puntos porque tenemos tantos problemas con el coche que tampoco nos está yendo la vida en ello, pero esperemos que el año que viene no sea así", ha confesado Sainz en declaraciones presentes a los medios presentes en Marina Bay.

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