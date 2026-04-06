Un excampeón de F1 confía en la resurrección de Aston Martin y Alonso: "Newey es como Moisés"

Damon Hill tiene fe ciega en el ingeniero británico: "Es improbable que no funcione lo que está haciendo".

Nadie duda de que Aston Martin está siendo hasta el momento la gran decepción de la temporada 2026 de Fórmula 1, sin embargo sí hay quienes confían en que desde Silverstone y Sakura puedan revertir la situación.

Es el caso de Damon Hill, campeón del mundo de F1 en 1996 de la mano de Williams y con Adrian Newey en el box británico.

Es por ello que el expiloto no tiene dudas de que el ex de Red Bull le dará la vuelta a la tortilla: "Es improbable que no funcione lo que está haciendo. Saldrá algo de seguir presionando en esa dirección, pero llevará tiempo".

"Habrá que ver si simplemente hay demasiados problemas, pero tengo fe. Él sabe que se resolverá sólo, y al repasar el final de temporada respecto al inicio tendremos pruebas de ello", ha señalado en 'The Undercut Podcast'.

Hill deposita toda su esperanza en Newey: "Es como Moisés. Todos se preguntan por la tierra prometida y dudan si llegarán. Pero Adrian pide confianza en que lo lograrán mientras ellos dudan sobre si ha perdido la cabeza".

"¿Cuánto tiempo tardará? ¿Está forzando una catástrofe porque fuerza las cosas hasta tal punto que la forma de afrontarlas las superará? Es alguien que tiene una visión de perfección y quiere que todos se unan, con lo que será insistente", ha zanjado.