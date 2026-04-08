De la Rosa desvela la reacción de Newey al saber que el Aston Martin iba a ser anticompetitivo

El embajador de Aston Martin ha explicado que su jefe fue "muy transparente" al saber que "las vibraciones que resultaban muy incómodas para los pilotos".

Tras el paupérrimo arranque de Aston Martin en la nueva normativa de Fórmula 1, Pedro de la Rosa ha hablado en 'Sky Sports' sobre como gestionó el jefe de equipo la situación cuando supo que a medio plazo el AMR26 iba a ser anticompetitivo.

"Adrian fue muy transparente. En Australia, explicó muy bien la situación. Nos dijo que las vibraciones que resultaban muy incómodas para los pilotos", ha señalado el embajador.

Tras Australia y China, los de Silverstone llevaron mejoras a Japón, lo que le permitió a Fernando Alonso ver la bandera a cuadros.

"Para paliar este contratiempo estamos trabajando muy duro con Honda. Probamos algunas medidas en Suzuka para mitigar las vibraciones. Creo que vamos por buen camino para solucionarlo. Pero, obviamente, queremos acelerar el proceso", ha explicado.

Sin emabrgo, el expiloto de F1 afirma que aún les queda mucho camino por recorrer: "Hemos puesto muchas cosas en marcha solo para ser más competitivos. En la F1 nunca se es lo suficientemente competitivo. En la situación en la que nos encontramos ahora mismo, necesitamos dar grandes pasos".

"Tenemos que asegurarnos de que cada vez que salimos a pista, el coche sea más rápido. ¿Es la unidad de potencia? ¿Es la aerodinámica? ¿Es la suspensión? No nos importa. Tenemos que mejorar en todas las áreas", ha zanjado.