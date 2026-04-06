'The Race': Aston Martin mejorará su fiabilidad para el GP de Miami

El medio especializado de la Fórmula 1 dice que Aston Martin y Honda ya trabajan en medidas muy importantes en el corto plazo.

El objetivo de Aston Martin en el Gran Premio de Japón era terminar la carrera. Y Fernando Alonso lo consiguió. Se han marcado objetivos pequeños para encontrar la fiabilidad en el motor Honda. Y sus problemas se podrían solucionar ya en el Gran Premio de Miami de dentro de un mes.

Según informa el medio 'The Race', es "posible" que Aston Martin pueda mejorar la fiabilidad para Miami: "Aston Martin y Honda han recurrido a medidas a corto plazo".

"Es posible que se logren más avances en lo que respecta al chasis, ya que el jefe de operaciones en pista, Mike Krack, afirma que Aston Martin está 'trabajando a toda máquina para hacerlo más rápido'", apunta el citado medio.

La cancelación de Arabia Saudí y Bahréin da una oportunidad a la escudería de Lawrence Stroll para solucionar sus grandes problemas: "Dispone de tiempo que puede dedicar a solucionar problemas como la corrección de vibraciones, que se probó con aparente éxito en Japón, pero que por alguna razón no pudo utilizarse en competición, quizás por falta de repuestos, que ahora se pueden conseguir".

El sobrepeso del coche es otro de los grandes problemas del AMR26: "También es una gran oportunidad para aligerar el peso de un coche pesado e intentar comprender por qué su rendimiento a alta velocidad es tan malo, teniendo en cuenta lo mucho que Adrian Newey ha ensalzado su potencial aerodinámico".

Aston Martin y Newey quieren ir paso a paso. Y en Miami, la próxima cita del mundial de la Fórmula 1, podrían solucionar las vibraciones y convertirse ya en un coche completamente fiable. El siguiente paso, ser competitivo.