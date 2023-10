Carlos Sainz ha aprovechado este pequeño parón de dos semanas sin Fórmula 1 para desconectar. Nada de coches, mucho descanso y también algo de turismo por las calles de Nueva York. El piloto de Ferrari ha relatado sus vacaciones en la rueda de prensa al Gran Premio de Estados Unidos.

"Esta semana he podido ir a Nueva York. Lo creáis o no, aunque lleve nueve años en Fórmula 1, nunca había estado allí. Un poco de tráfico, buenos restaurantes, me ha encantado Central Park...", cuenta el madrileño.

No pudo participar en Qatar por un fallo en su Ferrari. Y su manera de olvidarse ha sido este pequeño 'break': "Me he intentado recuperar de Qatar, no físicamente, sino mentalmente por no haber podido correr. Si echamos la mirada atrás, quizá fuera de las mejores carreras para perderse".

"Ahora estamos en Austin y preparados para estar centrados al máximo en lo importante y en volver al podio este fin de semana. Parece que vamos a tener una experiencia calurosa aquí también, me encanta este circuito", dice el piloto de Ferrari, que espera luchar por los puestos de arriba en la jornada del domingo.

"Hemos cambiado muchas partes del coche para corregir el problema que nos lastró en Qatar y estamos intentando buscar soluciones a largo plazo", dice Sainz. Un problema que no le permitió tomar la salida.

Y sentenció hablando de McLaren, que les amenazan desde hace varias carreras: "Hay cosas con las que no estamos contentos y hemos tenido problemas en el pasado. Si no tenemos más abandonos, vamos a poder mantener detrás a McLaren, aunque quizá nos superen en la mayoría de las carreras que quedan, su coche es muy rápido".