Lewis Hamilton hubiera aplastado a Max Verstappen en Mercedes. Eso es lo que cree George Russell, actual compañero del heptacampeón del mundo en Mercedes. El piloto británico logró batir en 2022 a Hamilton pese a ser su primera temporada en el equipo de la estrella, superando a Lewis por 35 puntos en el campeonato y logrando la única victoria de los de Toto Wolff en el Gran Premio de Brasil.

Russell ha querido reivindicarse y poner en valor su trabajo en Mercedes, y para ello, se ha comparado con el actual campeón del mundo, Max Verstappen. El piloto inglés asegura que si Verstappen hubiera fichado por Mercedes en lugar de por Red Bull en el inicio de su carrera, Hamilton le habría batido sin mayor dificultad.

“Por ejemplo, Max Verstappen obviamente tuvo su ascenso después de 18 meses, pero tal vez si hubiera entrado en un equipo como Mercedes contra Lewis Hamilton en la cima de su poder, podría haber dañado su carrera”, asegura Russell en declaraciones recogidas por 'CarAndDriver'.

"Tienes que mirarlo desde ambos lados, y seguro que Max era un mejor piloto después de tres o cuatro años en su haber en comparación con donde estaba después de 18 meses”, explica Russell, que cree que en su primer año, Verstappen no podría haber plantado cara a Hamilton: “Si te enfrentas a un tipo que está absolutamente en su mejor momento y domina el coche al que está tan acostumbrado, tal vez no estaría en la posición que tiene hoy”.

Russell no se arrepiente de su paso por Williams

El piloto británico también ha hablado de los tres años que estuvo en Williams. No tiene claro si, tal y como piensan la mayor parte de los aficionados, su ascenso a Mercedes. que se produjo en 2022, llegó demasiado tarde.

“Es algo que me digo a mí mismo porque me gusta estar con el vaso medio lleno y quiero sacar lo positivo de cada situación. Pero podría sentarme aquí y decir que perdí tres años de mi carrera porque estaba en un coche que estaba simplemente en la parte de atrás de una parrilla y no podía luchar por las victorias" explica Russell, dejando claras sus dudas al respecto de su estancia en Williams,

"O puedes ver todos los aspectos positivos de mi tiempo allí. Miro esos años ahora y pienso: 'Sí, tal vez aprendí más carreras en la parte de atrás en comparación con lo que algunos de mis rivales pueden haber hecho'", afirma el piloto británico, que valora positivamente la experiencia que adquirió en su paso por la mítica escudería inglesa.