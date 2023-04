"Seguro que en Red Bull se están conteniendo...". Esto dijo George Russell sobre Max Verstappen y Sergio Pérez antes de que el neerlandés se llevara otra victoria en el circuito de Albert Park. Apuntaba el de Mercedes que la superioridad "podría llegar incluso a las siete décimas".

Explicando sus palabras, decía que "no necesitaban apretar": "Max no tiene motivos para apretar. Han hecho un gran trabajo, no podemos quitarles eso, y claramente el resto tenemos que mejorar".

Esas palabras no han gustado nada a Christian Horner, que ha recordado cómo era la superioridad de Mercedes no hace tanto: "Su equipo sabría muy bien de este tipo de ventajas, siempre hay gestión en cualquier carrera...".

"Fue así porque se trató de una carrera a una sola parada, y una detención muy temprana, había que gestionar los neumáticos, como, de hecho, hicimos", dice el jefe de la escudería de las bebidas energéticas.

Y detalla cómo prepararon el GP de Australia: "Habíamos orientado el monoplaza hacia la carrera más que hacia la clasificación. Puedes ver que quizá los coches que calentaron sus neumáticos de forma más agresiva puede que sufrieran un poco más en carrera".

Verstappen es líder destacado del mundial con 15 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo. La gran diferencia está en el mundial de constructores. Red Bull lidera con 123 puntos y Aston Martin es segundo con 65 puntos. Mercedes, tercero con 56 puntos.

Red Bull se ha mostrado superior en estas tres primeras carreras. Eso es una realidad. Pero en Bakú podrían cambiar las cosas. Será el escenario donde todos los equipos lleven sus mejores y donde se empezará a saber si alguien puede 'toser' a Verstappen y Pérez.