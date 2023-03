Aston Martin sigue siendo el equipo de moda en la Fórmula 1. Los dos podios logrados por Fernando Alonso en las dos primeras carreras lo demuestran, sólo hay que ver la reacción del equipo cuando el asturiano cruzó la línea de meta en Jeddah.

En cambio, la cara oscura se la llevó el AMR23 de Lance Stroll. El canadiense estaba luchando una posición por delante con Carlos Sainz y, de repente, empezó a perder velocidad.

Stroll recibió, de forma inmediata, la orden tajante por radio de parar el monoplaza y apartarse de la pista, tal y como manda el reglamento. Obedeció y a boxes.

The moment Lance Stroll’s weekend was over#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/nHltvbuxGY