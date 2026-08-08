Dura confesión de un campeón del mundo: "No quiero faltarle al respeto a Rossi, pero lo cierto es que Márquez..."

Neil Hodgson, campeón del mundo de 'Superbikes' en 2003, explica que hay un logro que Marc ha sido capaz de conseguir mientras que Valentino se terminó retirando sin alcanzar ese objetivo.

Marc Márquez y Valentino Rossi son los protagonistas de lo que, a día de hoy en MotoGP, es la rivalidad más potente de la historia del motociclismo. El español y el italiano no tienen una buena relación y se encuentran igualados en nueve títulos mundiales.

Marc pretende superar a su máximo rival aunque, para muchos, ya lo ha hecho. Neil Hodgson, campeón del mundo de 'Superbikes' en 2003, deja una reflexión muy llamativa. Para el expiloto británico, hay algo que ha hecho Márquez que nunca consiguió Rossi a lo largo de su carrera.

"No, dados todos sus logros, pero lo cierto es que, y ahora podría estar en camino de conseguir títulos consecutivos. Es algo inaudito. Este hombre es una máquina", asegura Hodgson para 'TNT Sports'.

El británico incide en cómo se recuperó 'Il Dottore' de aquella dura fractura en su pierna: "Soy un gran admirador de Valentino Rossi, pero sufrió una lesión grave en su carrera cuando se rompió la pierna, y a partir de ese momento, nunca volvió a ser el mismo y nunca más ganó un campeonato".

"Él (Marc) y Valentino tienen nueve títulos mundiales. Un décimo, bueno, eso les daría un nuevo impulso. Son los dos personajes más importantes de nuestro deporte, los dos mayores rivales. No se llevan bien, ni siquiera años después de que Rossi se retirara", concluye Hodgson.

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