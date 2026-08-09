La FIFA sale al rescate de Infantino y se aferra a sus estatutos para evitar un motín: "No lo toleraremos"

Los detalles En un comunicado, la FIFA asegura que existe un "esfuerzo coordinado y continuo por parte de algunos para socavar a la FIFA y a su presidente" basado en "afirmaciones sin fundamento y acusaciones manifiestamente falsas".

La FIFA ha emitido un comunicado para evitar un motín contra su presidente, Gianni Infantino, tras recibir críticas de varias federaciones nacionales por su fallido plan de vender los derechos comerciales de la Copa del Mundo. Figuras del fútbol, como Luis Figo, han pedido su dimisión, y la UEFA busca un candidato alternativo para las elecciones de 2027. La FIFA defiende la legitimidad de Infantino, elegido democráticamente, y denuncia un "esfuerzo coordinado" para socavar su liderazgo mediante acusaciones infundadas. La organización afirma que enfrentará con vigor las noticias imprecisas o engañosas, protegiendo su progreso y gobernanza.

Evitar un motín contra Gianni Infantino. Es el objetivo que ha movido a la FIFA en las últimas horas para emitir un comunicado tras las durísimas críticas llegadas desde varias federaciones nacionales contra el presidente del organismo rector del fútbol mundial al fracasar su plan de vender los derechos comerciales de la Copa del Mundo.

En las últimas dos semanas, han sido varios los dirigentes y leyendas del fútbol que han cargado contra el dirigente italosuizo, pidiendo su dimisión o incluso, como en el caso de la UEFA, buscando un candidato alternativo de cara a las elecciones presidenciales de 2027. De hecho, uno de sus principales embajadores, Luis Figo, exigió la renuncia de Infantino por su "comportamiento mafioso".

Ante esta situación, la FIFA ha asegurado en una nota pública que "no apoyará, facilitará ni tolerará ningún proceso relacionado con la elección del presidente de la FIFA que sea incompatible con los Estatutos de la FIFA, los procedimientos democráticos y el marco de gobernanza establecido", escudándose así en la legitimidad que las últimas elecciones le dieron a Infantino.

"El presidente de la FIFA fue elegido democráticamente por las federaciones miembro de la FIFA y continúa ejerciendo su mandato", añade el comunicado en el que se denuncia el "escrutinio" al que está siendo sometida la organización.

De hecho, la institución con sede en Zúrich (Suiza) asegura que existe un "esfuerzo coordinado y continuo por parte de algunos para socavar a la FIFA y a su presidente": "Quienes no cuentan con el apoyo de las federaciones miembro de la FIFA no deberían intentar conseguir, mediante acusaciones, insinuaciones o información errónea, lo que no pueden conseguir a través de los procesos democráticos establecidos por la FIFA".

Un "esfuerzo" que se basaría en "afirmaciones sin fundamento y acusaciones manifiestamente falsas sobre la FIFA y su presidente", según la propia FIFA. "La FIFA acepta de brazos abiertos el escrutinio legítimo. El escrutinio no da el derecho a distorsionar hechos, difundir alegaciones sin sustento o inventar distracciones diseñadas con el fin de socavar el progreso. Cuando las noticias sean imprecisas o engañosas, la FIFA les hará frente de manera directa y con vigor", zanja el comunicado del organismo rector del fútbol a nivel mundial.

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