El mercado de pilotos de la Fórmula 1 empieza a aclararse. Ya es oficial la renovación de Fernando Alonso por Aston Martin. El asturiano confía en el proyecto, en la nueva fábrica y túnel de viento y quién sabe si en fichajes tan importantes como el de Adrian Newey.

Porque ese es el gran deseo de Lawrence Stroll, el gran jefe de Aston Martin. Hace unas semanas 'Autosport' aseguró que el gran empresario canadiense había presentado una oferta millonaria por el gran ingeniero de la Fórmula 1.

Una oferta, por cierto, de la que Mike Krack no quiso saber nada. Pero en la prensa alemana insisten en la intención de Stroll.

Cumpliría así un viejo deseo de Fernando Alonso: pilotar un monoplaza diseñado por el ingeniero más cotizado de la parrilla. Y convertiría a Aston Martin en un auténtico 'Dream Team': el mejor ingeniero y un Alonso hambriento de victorias a sus 42 años (casi 43).

Y estos rumores también los ha alimentado Adrian Newey. No ha cerrado la puerta. Es más, ha reconocido que es posible una salida antes de tiempo de Red Bull. "No tiendo a planificar con demasiada antelación...", dijo después del Gran Premio de Japón.

Y continuó: "Mientras siga disfrutando y el equipo me quiera, continuaré haciéndolo por el momento y luego tendremos que ver en el futuro. Desde que tenía unos 10 años, seguramente a los 12, quería ser diseñador en el automovilismo e, idealmente, en la Fórmula 1. Eso es a lo que me propuse durante toda mi adolescencia. Logré conseguir ese primer trabajo en el automovilismo cuando me gradué. Lo he disfrutado enormemente y lo sigo disfrutando".

¿Convencerá Aston Martin a Adrian Newey tras la renovación de Fernando Alonso? Es otro de los frentes abiertos que queda en la presente Fórmula 1. Todo ello en una 'silly season' absolutamente loca en la que todavía no está confirmado el destino de Carlos Sainz.