Adrian Newey dejará Red Bull y aunque los rumores le colocan en Ferrari, él ha insistido en que quiere tomarse un tiempo de descanso de la Fórmula 1. Es uno de los ingenieros más importantes de la historia de la competición y ha contribuido de manera muy importante al coche con el que Max Verstappen se ha convertido en tricampeón.

Algunos le consideran mucho más importante que cualquier piloto. Lo ha dicho Martin Brundle en el podcast 'Beyond The Grid': "¿Quién es más importante, Adrian Newey o el piloto? Adrian Newey".

Y así lo explica: "Tiene experiencia dentro y fuera del circuito. En aquella época, todos los ingenieros que conocía trataban de sacar el máximo de la normativa y estoy seguro de que Adrian también. En IndyCar, lo que logró allí, es un individuo extraordinario. Lo hubiera firmado para mi equipo, y así habría conseguido también a los pilotos que quería".

Haciendo su 'Dream Team' particular, elige tanto a Newey como a Verstappen: "Hay dos personas que tendría que tener en mi propio Brundle GP y esas dos serían Max Verstappen y Adrian Newey. Red Bull tiene a ambos, así que podrían perder a uno, luego quizá igual pierden al otro".

"Estaría sorprendido si no tiene alguna otra afiliación con un equipo de Fórmula 1. Tienes que tener mucho dinero y recursos, sino no tiene sentido tener a Adrian Newey. Mercedes, Aston Martin, McLaren, Ferrari intentarán ver cómo ficharlo, si tienes la experiencia y habilidades de Newey, tienes algo que no tiene el resto. Van a ir a por él como locos y si no lo hacen, deberían", sentencia sobre el gran ingeniero del Gran Circo.