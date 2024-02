Los test de Baréin comenzarán el miércoles 21 de febrero y no terminarán hasta el día 23. Se realizarán en el circuito de Sakhir donde los equipos comenzarán a realizar las pruebas en sus monoplazas para dejar todo listo antes de que la temporada de 2024 dé comienzo.

Desde 2021, la Fórmula 1 cambió el formato de los test invernales. Los equipos solo dispondrían de tres días para dejar que sus pilotos se acostumbrasen al monoplaza y permitirles así poner a punto el coche antes del inicio oficial de la temporada.

Fernando Alonso se ha pronunciado sobre la duración de este formato y ha sido muy crítico con la Fórmula 1. Según el piloto de Aston Martin, el tiempo que tienen para subirse al coche no es suficiente para un deporte tan complejo como la Fórmula 1 ya que los equipos cuentan con dos pilotos y los programas han de dividirse.

El asturiano afirmó que aunque el tiempo de pretemporada sea breve, no es un factor que le perjudique a la hora de preparar la temporada, pero que aun así no está conforme con la duración: "Tenemos un tiempo muy limitado. He estado pensando en ello todo el invierno y creo que es injusto que solo tengamos un día y medio para prepararnos para un mundial".

"No existe ningún otro deporte en el mundo con todo el dinero, el marketing, la proximidad a los aficionados y las cosas buenas que decimos sobre la Fórmula 1, no lo entiendo. ¿Por qué no vamos a Baréin durante cuatro días? Así tendríamos dos días completospara cada piloto. Tres es un número impar. no se puede dividir entre los pilotos", ha criticado el piloto español.

Los equipos han tenido que inventar maneras para hacer que la división de horas entre los dos pilotos sea lo más justa posible. Algunos pilotos dividen cuatro horas cada uno en los tres días de test, otros optan por hacer una jornada completa de ocho horas y solo compartir un día...

Al ser tres días, los pilotos se enfrentan a unas condiciones en pista que no son del todo reales. Las horas de la tarde se asemejan más a los datos que tendrán los equipos durante el Gran Premio de Baréin, mientras que por la mañana, cambiarán tanto en temperatura de pista, como en nivel de goma y agarre en el trazado. Un piloto de los dos gozará de una inevitable ventaja al disputar dos sesiones de tarde.

Fernando Alonso tiene clara la solución: "No sé por qué no vamos con dos coches. De todos modos, estaremos en Baréin para competir la semana siguiente".

La Fórmula 1 ha cambiado el formato respaldándose en el límite presupuestario y con la razón principal de reducir los costes. Han basado la idea de limitar los días de test en que los equipos que tienen más presupuesto no saquen ventaja a los demás.

Se tiene que tener en cuenta también que con un calendario que cada año es más extenso, el desgaste en los componentes es mayor y el tiempo restante en el que encajar más días de test, es cada vez menor.

Las pruebas de pretemporada comenzarán el próximo miércoles 21 de febrero, donde los equipos tendrán la oportunidad de probar sus nuevos monoplazas y dejar listos todos los preparativos para el inicio de la temporada el día 2 de marzo.