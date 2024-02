Marc Márquez lo ha dejado claro. El de Cervera, piloto de Gresini, no está del todo de acuerdo con el camino que está siguiendo MotoGP. Con un camino que cada vez se asemeja, según él, a los avances aerodinámicos que se viven en la F1. Es más, no es que no esté del todo de acuerdo. Es que, en unas palabras que recogen en 'Motorsport', ha dicho directamente que lo odia.

"Veo fotos del 'shakedown y veo la nueva aerodinámica. Se parece a la F1... y odio ese camino", afirma.

E insiste: "Es el que están siguiendo y las reglas se lo permiten. Irán por ahí, claramente".

"Pero veo que cada vez va más por ese camino. Por la aerodinámica. No me gusta, personalmente no me gusta... pero hay que adaptarse", afirma Marc.

En ese sentido, Márquez explica el motivo por el que no le gusta: "Hará que sea más complicado seguir a las motos y adelantar. Es algo que ha pasado en la F1".

"En MotoGP luchábamos en grupo, pero si hay cada vez más aerodinámica... Preferiría que se desarrollara más el chasis, los neumáticos y los motores. Va a afectar al espectáculo", insiste.

Todo, por el espectáculo: "No importa si eres tres décimas más rápido, o tres décimas más lento. Lo que la gente quiere es que haya adelantamientos".