El consejo de Gasly al 'novato' de Alpine: "Nunca es fácil llegar..."

Quedan pocas semanas para que la temporada de Fórmula 1 comience en Melbourne, Australia. Todas las escuderías ya preparan sus monoplazas para afrontar un curso que en Alpine ya parece que será movido desde el principio.

La escudería francesa contará con Pierre Gasly y con Jack Doohan como pareja de pilotos. Este último se estrenará en la Fórmula 1 pero lo hará con una presión desmedida que se le ha impuesto desde que comenzó la pretemporada.

Consciente de lo duro que es afrontar un momento tan importante, Gasly ha querido aconsejar y defender a su compañero en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport': "Es una cuestión de equipo, conozco a Jack Doohan y quiero que lo haga lo mejor que pueda, sé que es una gran persona y un gran piloto, le he visto desarrollarse. Como novato nunca es fácil llegar a la Fórmula 1 y no hay necesidad de hacer las cosas más complicadas de lo que son".

El expiloto de AlphaTauri está asentado en el equipo, todo lo contrario que el australiano. Desde el anuncio de Franco Colapinto como piloto reserva, en la escudería francesa ha habido rumores de un posible cambio de asiento si el australiano no logra adaptarse.

El mismo Briatore afirmó en 'Le Parisien': "Sí hay un piloto que no progresa, que no me aporta resultados, lo cambio". Este rumor se ha expandido tanto que el jefe de prensa de Alpine tuvo que cortar las preguntas sobre esta cuestión en la previa a la presentación. . "No más consultas sobre Colapinto".

Ante todas estas especulaciones, Gasly ha salido al paso para defender el nivel de su compañero: "Técnicamente, es bueno. Por lo que he visto en los dos últimos años, siempre da buenos resultados técnicos en sus pruebas de simulador".