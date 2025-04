La confusión de Tsunoda al no haber recibido la llamada de Helmut Marko: "Es inusual"

Helmut Marko, asesor de Red Bull, es el encargado de poner y quitar a los pilotos de su escudería. Pero con el caso de Liam Lawson y de Yuki Tsunoda ha sido diferente. Porque el japonés ha desvelado que en esta ocasión no ha recibido su llamada. "Es inusual", ha dicho el nuevo compañero de Max Verstappen.

"La primera llamada que recibí fue de Christian después de China, que quizá debería estar preparado para cuando las cosas empezaran a cambiar. Creo que fue el martes...", ha dicho Yuki.

Confuso porque Marko sigue sin llamarlo: "Helmut aún no me ha llamado, muy inusual. No estoy seguro si estaba ocupado con otras cosas y no puedo esperar a verlo, cómo va a reaccionar conmigo, pero sí, es muy inusual".

"Desde Fórmula 3 a Fórmula 1, él siempre me llamaba, pero esta vez no me ha llamado. Así que estoy seguro de que no hay nada por su parte. Seguimos teniendo una buena relación, así que veremos cómo reacciona a este cambio", dice el piloto japonés.

En los Libres 1 de Suzuka Yuki ya se ha subido por primera vez al Red Bull. Y ha estado muy cerca de Max. Algo que Lawson no logró ni en Australia ni en China. Son muy buenas noticias para empezar. Y seguro que Marko, aunque no le haya llamado, estará contento con su rendimiento.