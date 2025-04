¿Cuánto crédito tiene Yuki Tsunoda en Red Bull? El piloto responde en el Gran Premio de 'casa'

Posiblemente no haya en este momento alguien en la Fórmula 1 más contento que Yuki Tsunoda. El piloto japonés ha recibido una de las grandes noticias que aguardaba desde su debut en 2021: ascender a Red Bull.

Tras los malos resultados de Liam Lawson en las dos primeras carreras de la temporada, la escudería ha realizado el intercambio entre el neozelandés y un Tsunoda que lleva cuatro temporadas defendiendo los colores de Racing Bulls, equipo satélite de Red Bull.

En la previa del Gran Premio de Japón ha sido preguntado por si le han exigido rendir de inmediato, teniendo en cuenta el poco crédito que ha dispuesto su excompañero en la temporada pasada y sobre la exigencia existente en la formación purpura: "La presión siempre está ahí cuando vas en pista. A pesar de todo estoy muy relajado".

"No me han dado un número de carreras concreto o un tiempo en el que tenga que demostrar. Hasta ahora me han brindado su apoyo y las expectativas que tienen para mi y lo que quieren que consiga", ha revelado Yuki Tsunoda.

El nipón vive un auténtico sueño teniendo en cuenta que va a debutar en el Gran Premio de casa: "Creo que la situación no puede ser más alocada que esta. Primera carrera en Red Bull y además en el Gran Premio de casa. Creo que es la mejor situación que se puede tener. Estoy muy emocionado. Los test han ido bien".