La condición de Fernando Alonso para dejar la F1 a finales de 2026: "Si el Aston Martin va bien..."

El asturiano cuenta que si puede luchar por el próximo mundial, se retirará de la competición: "Hay muchas probabilidades...".

Fernando Alonso ha soltado el bombazo durante el Gran Premio de Azerbaiyán de este fin de semana: si el año que viene el Aston Martin es competitivo y puede luchar por el título mundial, se retirará de la Fórmula 1. Si no es así seguirá al menos una temporada más.

Es lo que ha contado en una entrevista a 'AS': "Depende de la sensación que tenga el año que viene, de cómo me sienta físicamente y mentalmente. Pero no lo sé. Ahora no tengo una idea clara. Si el coche fuese bien, hay muchas probabilidades de que sea mi último año".

El proceso de Aston Martin camina despacio, por lo que es más probable que esa lucha por el título llegue un año después. Y Fernando quiere vivirla. "Sé que tengo más posibilidades de hacerlo bien en 2027 o 2028, cuando haya una estabilidad en el grupo humano que tenemos ahora con Adrian Newey y los demás. El primer año puede que hagan bien las cosas, pero para el segundo o el tercero está garantizado que harán bien las cosas".

"Si el coche fuese mal, hay posibilidades de que siga un año más para acabar con buen sabor de boca. Si el coche fuese bien, es probable que 2026 sea mi último año", afirma el piloto asturiano.

La motivación es máxima con estas nuevas normas: "Sé que es mi última oportunidad...".

"Los otros cambios de reglamento los veía simplemente como un cambio, con la esperanza de que fuese bien y mi equipo acertase al interpretar el reglamento y tuviera un coche rápido. Pero este es diferente, porque es el último cambio de reglamentación que voy a vivir y es la última oportunidad para intentar ganar otro gran premio, disfrutar de cosas buenas, subir al podio y luchar por un campeonato", dice el piloto de Aston Martin.

Por lo tanto su futuro depende del coche verde. Si puede luchar con él por el mundial ya el año que viene, anunciará su retirada de la F1. Si no es así, habrá Fernando para al menos una temporada más.