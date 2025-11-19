El emotivo recuerdo de Carlos Alcaraz sobre el homenaje a Rafa Nadal en Roland Garros

El tenista murciano, ausente en la Copa Davis por lesión, ha recordado cómo vivió el último adiós a Rafa Nadal.

Carlos Alcaraz continúa en boca de todos, esta vez no solo por su derrota ante Sinner en la final de la ATP Finals o su retirada de la Copa Davis de última hora, sino por sus declaraciones.

El murciano ha concedido una entrevista a 'Marca' tras el anuncio de su lesión a causa de un edema en el isquiotibial de la pierna derecha.

En ella, además de hablar sobre su trayectoria, inicios, rivalidades o patrocinios, el número 1 del mundo ha dedicado unas bonitas palabras a su ídolo y expareja en dobles masculinos durante las pasadas olimpiadas, Rafael Nadal.

El manacorí se despidió de forma oficial del tenis el pasado 19 de noviembre de 2024, al caer ante el neerlandés Botic van de Zandschulp en los cuartos de final de la Copa Davis.

Sin embargo, Nadal regresó a la pista Philippe Chatrier del Roland Garros, su torneo por excelencia, el 25 de mayo de 2025, en un homenaje realizado por la organización del torneo, donde estuvo presente Alcaraz.

"Se me puso la piel de gallina porque fue un momento muy emocionante a la vez que bonito como él se merecía. Con Roger, con Novak y con Andy. Los vídeos, Roland Garros, la placa. La despedida fue magnífica", recuerda el murciano.

A raíz de la despedida de Nadal, Alcaraz respondió sobre si le gustaría tener una despedida similar. "Obviamente sí que me gustaría, porque significará que me lo he merecido durante toda mi carrera. Todo el mundo tiene lo que se merece y Rafa tuvo lo que se merecía", añade.

Además, el tenista ha señalado que "de momento no se ve jugando" hasta los 38 años como Nadal o Djokovic. "Prefiero ir año a año a ver hasta dónde puede llegar mi cuerpo. Y, sobre todo, si tengo la motivación y las ganas", ha concluido.