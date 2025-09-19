El deseo de Fernando Alonso sobre su retirada de la F1: "Quiero dejarlo en alto"

El asturiano quiere volver a ser campeón una vez más antes de marcharse de la Fórmula 1: "Cuando lo dejo quiero considerarme el mejor".

Fernando Alonso no dejará la Fórmula 1 porque sus rivales sean más rápidos, porque los jóvenes le pasen por encima. Quiere dejarlo en lo alto, sintiéndose todavía el mejor piloto de la parrilla. Es lo que ha confesado este viernes en una entrevista a 'AS' en la que ha hablado de su futuro.

"Cuando deje la Fórmula 1 quiero dejarlo como ahora, considerándome el mejor. Y que la gente de fuera, al menos un 30 o 40%, sigan considerando que soy el mejor", dice el piloto de Aston Martin, que ha anunciado que si en 2026 lucha por el campeonato pondrá entonces punto y final a su carrera.

"No quiero dejarlo por haber perdido facultades. Voy a disfrutar del año que viene y me lo tomaré año a año. Pero sí, quiero dejarlo en lo alto", dice el asturiano.

Preguntado sobre si anunciará su decisión con tiempo para recibir el cariño de la gente, Fernando lanza una reflexión: "Lo pensé en 2018, cuando dejé la F1. Sí recuerdo esa sensación cuando fui a Japón, y a otros grandes premios en los que aún no se había anunciado y yo ya coqueteaba con la idea de que fuera el último año. Así que intenté disfrutar de las 'drivers parade', de cuando salía del paddock los domingos...".

"Son boxes, circuitos u hoteles que no voy a ver más en mi vida y en mi cabeza sí me gustaría saberlo para ir diciendo adiós, internamente, a cada circuito", dice Fernando para concluir.

Por lo tanto Alonso tiene claro que no quiere marcharse consumido por el paso del tiempo. "Quiero dejarlo en lo alto", ha dicho Fernando. Y eso quiere decir luchar por el título una vez más.