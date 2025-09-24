Colapinto y su relación con Flavio Briatore: "Su forma de motivar es dura"

El piloto argentino rechaza hablar de su futuro en Alpine y desvela su relación con Briatore: "Es una persona en la que creo...".

Franco Colapinto no lo está pasando bien en su regreso a la Fórmula 1 de la mano del equipo Alpine. Sigue sin puntuar y se está acostumbrando a estar en la parte trasera de la tabla. El Alpine no da para más... pero necesitará resultados para convencer a los suyos de que merece seguir.

En el podcast 'Beyond The Grid' ha rechazado hablar de su futuro en Alpine: "No lo sé, no estoy centrado demasiado en eso. Quiero seguir creciendo este año, hay mucho que aprender y mucho que encontrar, me siento mejor, en el coche, en el equipo, estamos haciendo un buen trabajo juntos".

No ha alcanzado los puntos, pero quiere estar preparado para el día en el que se presente la oportunidad: "Está claro que el coche no está dónde queremos y no es lo suficientemente bueno para los puntos, pero llegará el momento y quiero estar preparado para ello".

"Estoy centrado en eso, ir carrera a carrera, momento a momento, y veremos dónde acabamos, pero feliz de estar aquí, veremos cómo continúa este capítulo", dice el piloto argentino.

Su relación con Briatore

Sobre Flavio Briatore, jefe de Alpine, reconoce que es un tipo duro pero que está encantado con su manera de dirigir: "Tengo una muy buena relación con él, hablamos en italiano, ayuda. Por eso fue una muy buena elección irme a Italia con 14 años, es duro con todos, su forma de hacer funcionar al equipo y motivar a la gente a veces es dura, la puedes sentir demasiado dura si no le conoces lo suficiente, pero es una persona y alguien en la que creo".

"Flavio me ha hecho mucho más fuerte mentalmente y creo que años como este, cuando todo empiece a ser mejor y empecemos a ganar, a conseguir buenos resultados, son los que marcan la diferencia. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me ha dado y por todos los procesos por los que hemos pasado", dice Franco para finalizar.