Muere a los 87 años la actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano

Claudia Cardinale en el Gran Canal de Venecia, después de su llegada al Festival de Cine de Venecia, el 30 de octubre de 1967.

Criada en Túnez en una familia de origen siciliano, Cardinale se incorporó al mundo del cine en 1957, tras ganar un concurso de belleza en Túnez y ser recompensada con un viaje al Festival de Cine de Venecia.

La actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano, ha fallecido este martes a los 87 años en la región de Île-de-France, que comprende París, según han informado medios franceses.

Su voz tuvo que ser doblada para sus primeros papeles en italiano, ya que se crio en una familia donde se hablaba dialecto siciliano y se educó en una escuela francófona.

Los inicios de su carrera también se vieron complicados por un embarazo secreto que, según ella, fue resultado de una relación abusiva. Dio a luz a su hijo, Patrick, en Londres en 1958 y lo hizo pasar por su hermano menor durante varios años mientras era criado por sus padres.

Tras una serie de papeles menores, saltó a la fama internacional en 1963, cuando apareció en "8-1/2" de Federico Fellini, y también protagonizó junto a Burt Lancaster "El Gatopardo" ese mismo año. Rodar dos películas al mismo tiempo trajo complicaciones, y Cardinale recordó que tuvo que usar colores de pelo diferentes para ambos papeles.

Su creciente popularidad le abrió las puertas a las producciones de Hollywood y apareció en la comedia de aventuras "La Pantera Rosa", dirigida por Blake Edwards, y en "Érase una vez en el Oeste" de Sergio Leone en 1968.