Contundente respuesta de Sinner a Federer: "Yo sólo intento hacer mi trabajo lo mejor posible..."

El suizo 'denunció' que los torneos buscaban pistas duras similares para que Alcaraz y Sinner llegaran a todas las finales y así lograr mayor recaudación.

Es una realidad que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se están repartiendo los títulos más importantes del circuito en los últimos tiempos. Pero Roger Federer, leyenda del tenis, 'denunció' que los torneos estaban buscando colocar pistas muy similares para que así el español y el italiano siempre llegaran a esas finales.

Pues Sinner ha respondido desde Pekín. Le dio la razón, sí, pero también dejó claro que sí hay algunos cambios.

"Las pistas duras son muy similares entre ellas. Hay momentos en los que hay un par de cambios, pequeños cambios. Un torneo que se me viene a la cabeza es Indian Wells, porque la pelota bota muy alta, es diferente cómo reacciona la bola cuando entra en contacto con la superficie, pero sí, más o menos tenemos situaciones de juego similares", dijo el italiano en palabras que recoge 'Punto de Break' este miércoles.

Se defiende asegurando que esto ocurre desde hace mucho tiempo y no por la llegada de su rivalidad con Carlos: "Esto lleva siendo así bastante tiempo, no sé si habrá cambios o no. Yo solo soy un tenista que trata de adaptarse de la mejor forma posible. Creo que estoy haciendo un buen trabajo. Veremos qué nos depara el futuro en cada torneo".

Pekín es otra de esas pistas duras en las que Jannik y Carlos llegan como grandes favoritos después de su final en el US Open. ¿Se disputarán el torneo una vez más?