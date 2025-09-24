Jimmy Kimmel vuelve con un emotivo discurso y ataques a Trump: "Nunca fue mi intención tomar a la ligera el asesinato de un joven"

¿Qué ha dicho? "Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan su medio de vida porque no aguanta las bromas", ha asegurado el popular presentador, que ha llegado a emocionarse en algunos momentos de su monólogo inicial, de cerca de media hora.

Kimmel está de vuelta. En un esperadísimo programa de 'Jimmy Kimmel Live', el presentador ha repasado toda la polémica que se ha dado en los últimos días desde que ABC decidiese retirar indefinidamente su programa, dando las gracias a The Walt Disney Company por la confianza mostrada hacia él para facilitar su vuelta a la televisión.

"Nuestro líder (Donald Trump) celebra que los estadounidenses pierdan sus medios de vida porque no aguanta una broma", ha asegurado en uno de los momentos más aplaudidos de su monólogo inicial, poniendo de ejemplo a Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, como "modelo a seguir" después de su decisión de perdonar al asesino de su marido.

"Sé que eso no es tan interesante como silenciar a un comediante, pero es fundamental tener una prensa libre, y es una locura que no le estemos prestando más atención", ha cuestionado Kimmel.

El presentador ha dado las gracias por todas las muestras de cariño recibidas en los últimos días, especialmente de su amigo Stephen Colbert, cuyo programa será cancelado a final de temporada. En varios momentos de su intervención se ha podido ver a un Kimmel emocionado, especialmente cuando ha dejado claro que "nunca" fue su intención "tomar a la ligera el asesinato de un joven".

"Este programa no es importante, lo importante es que vivimos en un país que nos permite tener un programa así (…). Nuestra libertad para hablar es lo que más admiro de este país", ha asegurado un Kimmel que ha proseguido con sus ataques a Trump y varias menciones a los papeles de Epstein: "Trump ha intentado cancelarme y, en vez de eso, ha forzado a millones de personas a verme. Quizás tenga que publicar los papeles de Epstein para distrar la atención de esto".

"Tampoco fue mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones de quien, obviamente, era un individuo profundamente perturbado; eso era justo lo contrario de lo que intentaba transmitir", añadió.

Robert de Niro, cameo estelar

Guillermo, icónico compañero de Kimmel, ha asegurado que el mundo "necesita más gente como Kimmel". "Es un gran hombre, un gran padre. Gracias Jimmy, te quiero, estaré contigo siempre", ha asegurado antes de darle un abrazo.

Como aparición estelar, Kimmel ha contado con Robert de Niro como 'representante' de la FCC en lugar de Brendan Carr. "La expresión no será libre ahora. Si quieres decir algo bonito del pelo del presidente, será gratis; si dices que está tan gordo que necesita dos asientos en el avión de Epstein, serás multado. Quizás con un dedo o dos", bromea el legendario actor, que insta a Kimmel a "elegir las palabras correctas".