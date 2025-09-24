'MVT en Acción' acompaña a los Mossos en busca de los ladrones más activos de Barcelona

¿Por qué es importante? Las fiestas de La Mercé están a punto de comenzar y uno de los objetivos prioritarios de los Mossos es 'atacar' la multirreincidencia delictiva.

En 'MVT en Acción', los Mossos d'Esquadra patrullan Barcelona para frenar la multirreincidencia delictiva, especialmente durante las fiestas de La Mercé. La operación se centra en identificar y registrar a los ladrones más activos, muchos de ellos conocidos por la policía. Durante las primeras rondas, los agentes incautan sustancias estupefacientes y sancionan administrativamente a sus portadores. En una plaza cercana, interceptan a un grupo de jóvenes, encontrando una navaja y un bote de gas pimienta, utilizados en robos violentos. La noche avanza con múltiples identificaciones, mayormente de individuos con antecedentes por robos y hurtos.

Este miércoles, en 'MVT en Acción', acompaña a los Mossosen sus patrullajes para buscar a los ladrones más activos de Barcelona. La mayoría de ellos, multirreincidentes y viejos conocidos de la Policía. Un detalle que ayuda a su labor, pues los agentes pueden ‘peinar’ el metro, las plazas y los enclaves más frecuentados por estos delincuentes para intentar echarles el guante.

Las fiestas de La Mercé están a punto de comenzar y uno de los objetivos prioritarios de los Mossos es 'atacar' la multirreincidencia delictiva que, desde hace tiempo, golpea la ciudad condal. Durante las próximas horas, se harán decenas de identificaciones y registros. Un equipo de Más Vale Tarde ha sido testigo de todo.

En tan solo unos minutos, la primera ronda de ‘cacheos’ saca a la luz diferentes sustancias estupefacientes que los agentes requisan. A sus portadores se les propondrá para una sanción administrativa, pero los Mossos no han hecho más que comenzar la noche. Buscan más cosas prohibidas para sacar de la circulación, por ejemplo, armas.

A solo unos metros, en una plaza cercana, marcan su siguiente objetivo: un grupo de jóvenes sentados en un banco. Nada más divisar a la policía, uno de ellos se deshace de una navaja, pero los agentes han sido rápidos y observadores. Tras cachearlos e identificarlos, el cabo se dirige al punto exacto donde cree que puede estar el arma. La encuentra en el césped. Se trata de una navaja "está afilada y corta", nos subraya.

Quien la portaba tiene antecedentes por hurto y ya ha estado detenido anteriormente. A su compañero le encuentran un bote de gas pimienta. 'Últimamente, lo están utilizando para cometer robos violentos. Rocían a la víctima con él y así evitan que esta pueda defenderse”, nos explica el mando policial.

La noche continúa con muchas más identificaciones. La mayoría tienen antecedentes por robos con violencia y hurtos. Saben que esta noche tienen poco que hacer, la policía está sobre sus pasos.