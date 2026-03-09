Ahora

Salvó el accidente

La brutal reacción de George Russell a la salvada Franco Colapinto en Australia

En el prepodio George Russell alucinó con la maniobra que completó Franco Colapinto en la salida de Australia.

F1

La salida del Gran Premio de Australia fue un auténtico caos. Algunos coches no configuraron bien la potencia y se quedaron atrás, mientras que otros como Fernando Alonso o Carlos Sainz adelantaron muchas posiciones.

También Franco Colapinto. El argentino salió muy bien y se quedó a centímetros de llevarse por delante a un Liam Lawson que se quedó clavado.

Al finalizar la cita, en el prepodio con George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc, alucinaron al ver esa imagen en el resumen de los mejores momentos de la carrera.

Sobre todo un Russell que se llevó las manos a la cabeza. Porque Colapinto salvó el accidente por muy poco.

El piloto argentino fue decimocuarto en el final. Su compañero, Pierre Gasly, acabó en puntos con un décimo puesto muy digno para Alpine.

