La 'vendetta' de Carlos Alcaraz: atención al aviso a su próximo rival

El número 1 del mundo se enfrentará en cuartos de final de Indian Wells a Cameron Norrie, el único jugador junto a Sinner que le ha ganado en los últimos diez meses.

Tras barrer a Casper Ruud en la madrugada de este jueves, este viernes Carlos Alcaraz se enfrentará a Cameron Norrie en cuartos de final de Indian Wells.

El británico es el único jugador, junto a Jannik Sinner, que le ha ganado en los últimos diez meses. Fue en el pasado Masters 1000 de París.

De hecho, Norrie le ha vencido hasta en tres enfrentamientos, algo para nada usual en el circuito hablando de Carlitos.

En rueda de prensa, el número 1 aseguró sin medias tintas que tiene ganas de 'vendetta' contra Cam.

"Va a ser un partido muy difícil ante Cam, he tenido grandes batallas frente a él. La última la perdí, de hecho, así que quiero tomarme la revancha, sin lugar a dudas", señaló.

A su vez, al murciano le preguntaron por qué le ha costado tanto en los últimos años medirse al británico, y Alcaraz pone el foco en que es un tenista zurdo.

"Diría que siempre es complicado jugar frente a tenistas zurdos: la manera en la que él puede variar la altura de la pelota es fantástica. Tiene un revés muy plano y una derecha con muchísimo spin, lo que hace que puedas confundirte a la hora de cómo percibes que la pelota viene a ti", ha zanjado.